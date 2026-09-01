«Сначала восстанавливаем, потом сносим», — депутат Прудник предложил согласовывать планы ремонта коммунальных предприятий в Николаеве

Раскопки водопровода на улице Троицкой в Николаеве, август 2024 года, фото «НикВести»

Депутат Николаевского городского совета от партии «ОПЗЖ» Евгений Прудник предложил провести совещание под председательством Департамента городского хозяйства с участием администраций районов, «Николаевводоканала», Николаевской ТЭЦ и «Николаевгаза», чтобы согласовать планы по капитальным и текущим ремонтным работам.

Об этом он сообщил во время сессии Николаевского городского совета во вторник, 1 сентября, пишет «НикВести».

По его словам, до начала 2027 года распорядители и исполнители должны согласовать свои планы по капитальным и текущим ремонтным работам, чтобы избежать ситуаций, когда после благоустройства территории коммунальные предприятия вновь проводят там ремонтные работы.

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— Я хотел бы также дать протокольное поручение и, прежде чем его озвучить, сказать, что мне хотелось бы отключить функцию реалиста и включить функцию оптимиста. Под руководством Департамента городского хозяйства я хотел бы провести совещание с участием администраций районов, «Николаевводоканала», Николаевской ТЭЦ, «Николаевгаза». В чем тема этого совещания? В преддверии 27-го года, чтобы каждый из распорядителей и исполнителей согласовал свои планы по капитальным, хотя бы текущим ремонтам, согласовал действия между собой, чтобы у нас не было такой ситуации, когда, к примеру, возле городской казначейства за счет каких-то средств наших доноров была сделана небольшая площадка из плитки, со скамейками, затем туда заходит «Водоканал», всё это разрывает, потом мы снова тратим средства, потом это восстанавливаем, — предложил Евгений Прудник.

Он привёл пример с ремонтом улицы Электронной, которую после восстановления снова пришлось вскрывать из-за работ водоканала.

— Например, администрация Ингульского района за два года отремонтировала улицу Электронную между улицами Троицкой и Янаты. Туда снова заходит водоканал, снова мы переделываем то, что было восстановлено до этого. Чтобы минимизировать такие ситуации и чтобы расходование средств было более рациональным, — сказал Евгений Прудник. — Поддерживаю. Давайте на следующей неделе проведем такое совещание. Я прошу профильного заместителя Андриенко на следующей неделе организовать такое совещание с приглашением всех указанных лиц и депутата Прудника, — ответил мэр Александр Сенкевич.

Отметим, что в Николаеве после аварийно-восстановительных работ на сетях «Николаевводоканала» в настоящее время остаются 370 участков, где необходимо восстановить благоустройство. Из них на 355 участках требуется восстановить асфальтовое покрытие.

Ежегодно «Николаевводоканал» объявляет тендер на восстановление асфальтобетонного покрытия после собственных ремонтов сетей, и суммы на эти работы каждый раз различаются.

Так, в январе 2026 года «Николаевводоканал» объявил о поиске подрядчика на восстановление дорог на сумму 13,1 миллиона гривен — на тот момент насчитывалось 460 адресов, где предприятие еще не восстановило дорожное покрытие после ремонта сетей. В ноябре 2025 года на аналогичные работы выделяли 8 миллионов гривен — это была самая небольшая сумма за последние годы.

Еще раньше, в апреле 2025 года, «Водоканал» искал подрядчика на сумму 13,9 миллиона гривен для тех же целей, а в феврале 2024 года на восстановление дорог после ремонта сетей водоснабжения планировали потратить почти 29 миллионов гривен — это самая большая сумма из тех, что фигурировали в подобных тендерах.