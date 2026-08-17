В Николаеве после аварийных работ водоканала осталось 370 раскопок
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- Алина КвиткоРепортер
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В Николаеве после аварийно-восстановительных работ на сетях «Николаевводоканала» в настоящее время остаются 370 участков, где необходимо восстановить благоустройство. Из них на 355 участках нужно восстановить асфальт.
Об этом «НикВести» сообщили в пресс-службе предприятия «Николаевводоканал».
По данным водоканала, проблема связана не только с уже имеющимися раскопками. Ежемесячно на водопроводных сетях предприятия происходит около 90 утечек. Примерно 63 из них требуют проведения раскопок, после которых территорию также необходимо восстанавливать.
В «Николаевводоканале» пояснили, что продолжительность ликвидации аварии зависит от сложности повреждения и условий, в которых работают бригады.
— В зависимости от сложности повреждения и условий выполнения работ ликвидация аварийной ситуации длится от 1 до 3 суток, — сообщили на предприятии.
За организацию и контроль аварийно-восстановительных работ отвечают мастера и начальники соответствующих районов водопроводной сети. После завершения ремонта место, где проводились земляные работы, должны засыпать. На это, по информации водоканала, предусмотрено до трёх суток.
За организацию и контроль выполнения этих работ отвечают мастера и начальники соответствующих районов водопроводной сети. В то же время конкретного срока, в течение которого после этого должно быть окончательно восстановлено асфальтобетонное покрытие, в ответе предприятие не указало.
Восстановление асфальтобетонного покрытия после аварийных работ осуществляют подрядные организации, которые определяются по результатам тендера.
— Учитывая значительное количество участков, требующих восстановления покрытия, а также зависимость выполнения этих работ от деятельности подрядных организаций, определить конкретные сроки восстановления асфальтобетонного покрытия по каждому отдельному участку пока нет возможности, — говорится в ответе предприятия.
При этом «Николаевводоканал» не сообщил в ответе, сколько именно из 355 участков ожидают восстановления асфальта более месяца, три месяца или полгода.
В «Водоканале» также объяснили, как определяется очередность ликвидации аварий, если одновременно возникают проблемы на нескольких участках. Приоритет, по словам предприятия, отдается авариям в многоквартирных домах, социальных учреждениях и частном секторе.
— В ситуациях, когда происходят аварии на нескольких участках, приоритет в ликвидации аварий отдается многоквартирным домам, социальным учреждениям и частному сектору. То есть воду в первую очередь должны получить жители города, — отметили в пресс-службе.
Напомним, что ежегодно «Николаевводоканал» объявляет тендер на восстановление асфальтобетонного покрытия после собственных ремонтов сетей, и суммы на эти работы каждый раз различаются.
Так, в январе 2026 года «Николаевводоканал» объявил о поиске подрядчика на восстановление дорог на сумму 13,1 млн гривен — на тот момент насчитывалось 460 адресов, где предприятие ещё не восстановило дорожное покрытие после ремонта сетей. В ноябре 2025 года на аналогичные работы выделяли 8 миллионов гривен — это была самая небольшая сумма за последние годы.
Еще раньше, в апреле 2025 года, «Водоканал» искал подрядчика на сумму 13,9 миллиона гривен для тех же целей, а в феврале 2024 года на восстановление дорог после ремонта сетей водоснабжения планировали потратить почти 29 миллионов гривен — это самая большая сумма из тех, что фигурировали в подобных тендерах.
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