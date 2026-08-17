 В Николаеве после аварийных работ водоканала осталось 370 раскопок

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Главная Новости Общество 8:44, 17 августа, 2026

В Николаеве после аварийных работ водоканала осталось 370 раскопок

Водоканал ще не відновив покриття на 370 ділянках після ремонту мереж у Микооаєві. Фото: НикВести«Водоканал» ещё не восстановил благоустройство на 370 участках после ремонта сетей в Николаеве. Фото: НикВести

В Николаеве после аварийно-восстановительных работ на сетях «Николаевводоканала» в настоящее время остаются 370 участков, где необходимо восстановить благоустройство. Из них на 355 участках нужно восстановить асфальт.

Об этом «НикВести» сообщили в пресс-службе предприятия «Николаевводоканал».

По данным водоканала, проблема связана не только с уже имеющимися раскопками. Ежемесячно на водопроводных сетях предприятия происходит около 90 утечек. Примерно 63 из них требуют проведения раскопок, после которых территорию также необходимо восстанавливать.

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В «Николаевводоканале» пояснили, что продолжительность ликвидации аварии зависит от сложности повреждения и условий, в которых работают бригады.

— В зависимости от сложности повреждения и условий выполнения работ ликвидация аварийной ситуации длится от 1 до 3 суток, — сообщили на предприятии.

За организацию и контроль аварийно-восстановительных работ отвечают мастера и начальники соответствующих районов водопроводной сети. После завершения ремонта место, где проводились земляные работы, должны засыпать. На это, по информации водоканала, предусмотрено до трёх суток.

Водоканал ще не відновив покриття на 370 ділянках після ремонту мереж у Миколаєві. Фото: НикВести«Водоканал» ещё не восстановил покрытие на 370 участках после ремонта сетей в Николаеве. Фото: НикВести
Водоканал ще не відновив покриття на 370 ділянках після ремонту мереж у Миколаєві. Фото: НикВести«Водоканал» ещё не восстановил покрытие на 370 участках после ремонта сетей в Николаеве. Фото: НикВести

За организацию и контроль выполнения этих работ отвечают мастера и начальники соответствующих районов водопроводной сети. В то же время конкретного срока, в течение которого после этого должно быть окончательно восстановлено асфальтобетонное покрытие, в ответе предприятие не указало.

Восстановление асфальтобетонного покрытия после аварийных работ осуществляют подрядные организации, которые определяются по результатам тендера.

— Учитывая значительное количество участков, требующих восстановления покрытия, а также зависимость выполнения этих работ от деятельности подрядных организаций, определить конкретные сроки восстановления асфальтобетонного покрытия по каждому отдельному участку пока нет возможности, — говорится в ответе предприятия.

При этом «Николаевводоканал» не сообщил в ответе, сколько именно из 355 участков ожидают восстановления асфальта более месяца, три месяца или полгода.

Водоканал ще не відновив покриття на 370 ділянках після ремонту мереж у Миколаєві. Фото: НикВести«Водоканал» еще не восстановил покрытие на 370 участках после ремонта сетей в Николаеве. Фото: НикВести
Водоканал ще не відновив покриття на 370 ділянках після ремонту мереж у Миколаєві. Фото: НикВести«Водоканал» до сих пор не восстановил покрытие на 370 участках после ремонта сетей в Николаеве. Фото: НикВести

В «Водоканале» также объяснили, как определяется очередность ликвидации аварий, если одновременно возникают проблемы на нескольких участках. Приоритет, по словам предприятия, отдается авариям в многоквартирных домах, социальных учреждениях и частном секторе.

— В ситуациях, когда происходят аварии на нескольких участках, приоритет в ликвидации аварий отдается многоквартирным домам, социальным учреждениям и частному сектору. То есть воду в первую очередь должны получить жители города, — отметили в пресс-службе.

Водоканал ще не відновив покриття на 370 ділянках після ремонту мереж у Миколаєві. Фото: НикВести«Водоканал» еще не восстановил покрытие на 370 участках после ремонта сетей в Николаеве. Фото: НикВести
Водоканал ще не відновив покриття на 370 ділянках після ремонту мереж у Миколаєві. Фото: НикВести«Водоканал» еще не восстановил покрытие на 370 участках после ремонта сетей в Николаеве. Фото: НикВести

Напомним, что ежегодно «Николаевводоканал» объявляет тендер на восстановление асфальтобетонного покрытия после собственных ремонтов сетей, и суммы на эти работы каждый раз различаются.

Так, в январе 2026 года «Николаевводоканал» объявил о поиске подрядчика на восстановление дорог на сумму 13,1 млн гривен — на тот момент насчитывалось 460 адресов, где предприятие ещё не восстановило дорожное покрытие после ремонта сетей. В ноябре 2025 года на аналогичные работы выделяли 8 миллионов гривен — это была самая небольшая сумма за последние годы.

Еще раньше, в апреле 2025 года, «Водоканал» искал подрядчика на сумму 13,9 миллиона гривен для тех же целей, а в феврале 2024 года на восстановление дорог после ремонта сетей водоснабжения планировали потратить почти 29 миллионов гривен — это самая большая сумма из тех, что фигурировали в подобных тендерах.

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

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