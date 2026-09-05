 В центре Николаева начали восстанавливать дорогу после ремонта теплотрассы

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Главная Новости Общество 16:09, 05 сентября, 2026

В центре Николаева начали восстанавливать дорогу после ремонта теплотрассы

У центрі Миколаєва почали відновлювати дорогу після ремонту теплотраси. Фото: ТЕЦВ центре Николаева начали восстанавливать дорогу после ремонта теплотрассы. Фото: ТЭЦ

В Николаеве начали восстанавливать асфальт на улице Павла Скоропадского (Адмирала Макарова), где ранее ремонтировали тепловую сеть.

Об этом сообщило ЧАО «Николаевская ТЭЦ».

На предприятии отметили, что асфальтирование начали в соответствии с утвержденным графиком — без задержек после завершения основных работ на теплосети.

Восстановление дорожного покрытия является завершающим этапом ремонта. После асфальтирования специалисты должны привести участок в надлежащее состояние и завершить благоустройство территории.

У центрі Миколаєва почали відновлювати дорогу після ремонту теплотраси. Фото: ТЕЦВ центре Николаева начали восстанавливать дорогу после ремонта теплотрассы. Фото: ТЭЦ
У центрі Миколаєва почали відновлювати дорогу після ремонту теплотраси. Фото: ТЕЦВ центре Николаева начали восстанавливать дорогу после ремонта теплотрассы. Фото: ТЭЦ
У центрі Миколаєва почали відновлювати дорогу після ремонту теплотраси. Фото: ТЕЦВ центре Николаева начали восстанавливать дорогу после ремонта теплотрассы. Фото: ТЭЦ
У центрі Миколаєва почали відновлювати дорогу після ремонту теплотраси. Фото: ТЕЦВ центре Николаева начали восстанавливать дорогу после ремонта теплотрассы. Фото: ТЭЦ

Ранее из-за ремонта теплотрассы движение на улице Скоропадского на участке от Мариупольской до Соборной было организовано в двустороннем режиме. Проезд дальше, до пересечения с улицей Героев Спасателей, был заблокирован из-за раскопок.

Из-за этого часть водителей начала оставлять автомобили на пешеходной части Соборной. Патрульные сообщали «НикВести», что регулярно фиксировали такие нарушения и штрафовали водителей.

В частности, 1 сентября патрульные вынесли постановления в отношении водителей, нарушивших требования дорожных знаков. Штраф за такое нарушение составляет 340 гривен.

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

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