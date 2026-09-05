Между мифами, космосом и реальностью: в Николаеве открылась выставка Сергея Рослякова

Николаев в фантазиях: динозавры, космос и античные мифы на одной выставке. Фото: НикВести

В Николаеве открылась персональная выставка директора Николаевского областного художественного музея имени В. В. Верещагина Сергея Рослякова. Экспозиция «Quo vadis (Куда идёшь), Николаев?» объединила около 40 работ разных лет и стала своеобразным размышлением художника о городе, человеке, прошлом и будущем.

Об этом сообщает корреспондент «НикВести».

Выставку открыли в пятницу, 4 сентября, в Выставочном зале Николаевского городского дворца культуры и искусств. Проект посвящён предстоящему Дню города.

Николаев в фантазиях: динозавры, космос и античные мифы на одной выставке. Фото: НикВести

Николаев в фантазиях: динозавры, космос и античные мифы на одной выставке. Фото: НикВести

Название выставки происходит от латинского выражения «Quo vadis?» — «Куда идёшь?». По словам Сергея Рослякова, эта фраза имеет для проекта не только исторический, но и философский смысл.

Художник обращается к известной библейской истории об апостоле Петре, который во время гонений на христиан бежал из Рима, но по дороге встретил Христа. Именно вопрос «Куда идешь, Господи?» стал для Петра моментом переосмысления собственного выбора.

— Эта история напоминает нам всем, что общество не может существовать без этики и морали, — отметил Сергей Росляков во время открытия.

В экспозиции представлено около 40 работ разных лет, которые автор объединил в несколько тематических серий.

В серии «Человеческие страсти» привычные городские пейзажи Николаева превращаются в фантастические сюжеты. На знакомых улицах появляются динозавры, а потопы смывают всё лишнее. С помощью таких образов художник предлагает по-новому взглянуть на город и человеческую жизнь.

Николаев в фантазиях: динозавры, космос и античные мифы на одной выставке. Фото: НикВести

Николаев в фантазиях: динозавры, космос и античные мифы на одной выставке. Фото: НикВести

Мифологическая серия построена на переосмыслении древних мифов, легенд и религиозно-философских систем. Здесь проявляется и научный интерес автора — Сергей Росляков является экспертом по античной культуре и искусству Ольвии.

Отдельное место занимает «Японская серия», посвящённая восточной философии. Её работы передают идеи созерцания, тишины и гармонии человека с природой.

«Космическая» и «Родной край» серии объединяют совершенно разные миры. В них межгалактические паровозы могут соседствовать с мотивами половецких песен, а образ Леонардо — с размышлениями о нашей планете.

Николаев в фантазиях: динозавры, космос и античные мифы на одной выставке. Фото: НикВести

Николаев в фантазиях: динозавры, космос и античные мифы на одной выставке. Фото: НикВести

Николаев в фантазиях: динозавры, космос и античные мифы на одной выставке. Фото: НикВести

На открытии выставки также выступили начальница управления культуры, национальностей и религий Николаевской ОГА Елена Буберенко, начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров, председатель Николаевской областной организации Национального союза художников Украины Дмитрий Артим, директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий и руководительница Николаевской областной организации профсоюза работников государственных учреждений Тамила Бугаенко.

Музыкальное приветствие для гостей подготовил заслуженный артист эстрадного искусства Украины Иван Носик. А Николаевский городской дворец культуры дополнил открытие театрализованной постановкой, в которой воссоздали образы и мотивы творчества художника.

Посмотреть выставку можно в Выставочном зале Николаевского городского дворца культуры и искусств по адресу: ул. Вадима Благовесного, 54. Экспозиция работает с 11:00 до 19:00, кроме понедельника и вторника.

Николаев в фантазиях: динозавры, космос и античные мифы на одной выставке. Фото: НикВести

Николаев в фантазиях: динозавры, космос и античные мифы на одной выставке. Фото: НикВести

Николаев в фантазиях: динозавры, космос и античные мифы на одной выставке. Фото: НикВести

Напомним, что в июле Николаевский областной художественный музей имени В. В. Верещагина представил зрителям выставку «Мир без войны — как же мы об этом мечтаем!».