Коблевская громада может лишиться донорской поддержки после включения в зону возможных боевых действий

Коблевская община может лишиться донорской поддержки после включения в перечень территорий возможных боевых действий. Скриншот трансляции заседания сессии

Коблевская громада может лишиться части международной донорской поддержки после того, как ее включили в перечень территорий возможных боевых действий.

Об этом стало известно во время сессии Коблевского сельского совета, пишут «НикВести».

Напомним, что весной этого года Коблевский сельский совет обратился в Николаевскую ОГА с просьбой включить 12 населенных пунктов общины в соответствующий перечень. Такое решение депутаты обосновывали близостью к линии фронта, расположением на побережье Черного моря и угрозой атак.

В проекте решения сельсовета отмечалось, что расстояние от территории громады до Кинбурнской косы составляет около 10 километров. Также совет ссылался на опасность взрывоопасных предметов на побережье.

Секретарь Коблевского сельского совета Светлана Талоха на сессии отметила, что громаду услышали и включили населенные пункты в перечень территории возможных боевых действий.

Но, по её словам, в то же время громада ощутила на себе последствия такого решения. В частности, один из доноров, работавший с жителями, сообщил о прекращении сотрудничества.

— Мы получили первое предупреждение от доноров, которые работали с жителями нашей общины. И очевидно, что это коснется и громады в том плане, что они прекращают работать с общиной в связи с тем, что мы находимся именно в зоне возможных боевых действий, — отметила она.

По словам Светланы Талохи, для международных организаций важно, куда именно направляются средства, которые они собирают за рубежом. Речь идет, в частности, о проектах по строительству и поддержке населения.

— Они собирают деньги по всему миру, тратят их на строительство на территории громады или поддержку населения. И всю ту работу, которую они делают, уничтожают сразу же после того, как её построили. В Снигуровке разгромили ЦНАП и другие построенные здания, — сказала представительница власти.

В сельсовете отметили, что пока не знают, как статус громады повлияет на возможность получать дополнительные льготы и государственную финансовую поддержку. По словам представителей власти, соответствующие механизмы еще требуют разъяснения.

— Позволят ли нам предоставить льготы или нет, мы пока не знаем, как это будет работать, — прозвучало во время заседания.

Напомним, в июле 2026 года Новобужский горсовет просил вернуть общине статус территории возможных боевых действий, который она имела до 31 марта 2026 года, но утратила после обновления перечня.



Ранее, в июне 2026 года, депутаты Баштанского горсовета просили Минразвития и Кима не допускать исключения Баштанки из перечня территорий возможных боевых действий.



До этого, в августе 2025 года, Одесса готовилась обновить список критически важных предприятий после того, как город получил статус территории, где продолжаются боевые действия.