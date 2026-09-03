Национальный парк «Белобережье Святослава» просит отдать ему более 43 га земли в Коблевской громаде
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- Алена КоханчукРепортер
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Национальный природный парк «Белобережье Святослава» просит Коблевский сельский совет разрешить разработку проекта землеустройства по отводу в постоянное пользование трех земельных участков площадью 43,72 гектара.
Соответствующий проект решения планируется вынести на рассмотрение сессии Коблевского сельского совета.
Речь идет о землях коммунальной собственности общины, расположенных на территории Коблевской громады. В частности, нацпарк просит оформить:
- 10,41 гектара суши в нижней части Василевой балки;
- 8,73 гектара суши в нижней части безымянной балки;
- 24,58 гектара водной поверхности в южной части озера Солонец-Тузлы.
В проекте решения указано, что землю планируют использовать для сохранения и использования территорий национальных природных парков.
Ходатайство об отводе земель национальный парк подал повторно 4 августа 2026 года. В документе также указано согласование Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины от июля 2024 года.
В то же время земельная комиссия Коблевского сельского совета на заседании 28 августа рекомендовала отказать национальному парку в предоставлении соответствующего разрешения.
В ходе заседания пояснили, что громада уже приступила к инвентаризации земельных участков, о которых идет речь в обращении национального парка. По словам членов комиссии, сельсовет заключил соответствующий договор и планирует провести инвентаризацию, чтобы определить фактическое состояние и возможности дальнейшего использования этих земель.
«Мы уже проводим инвентаризацию этих участков. После инвентаризации мы им так и ответим», — пояснили в ходе обсуждения.
Окончательное решение по обращению Национального природного парка «Белобережье Святослава» должен принять Коблевский сельский совет на сессии.
Напомним, что в августе в озере Солонец-Тузлы из-за жары и засушливой погоды снизился уровень воды. Водоем расположен в национальном природном парке «Белобережье Святослава» в Николаевской области.
Также напомним, что бывшего директора национального природного парка «Белобережье Святослава» подозревают в фиктивном трудоустройстве. Часть зарплаты сотрудник передавал руководителю. Ущерб правоохранители оценили в более чем 440 тысяч гривен. Кроме того, выяснилось, что в парке фиктивно работали трое мужчин, чтобы получить отсрочку от мобилизации.
Напомним, в 2023 году прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя нацпарка. Его подозревали в том, что он присвоил более 330 тысяч гривен при фиктивном трудоустройстве человека.
Кроме того, правоохранители установили, что с 2022 года директор парка вместе с заместителем и главным бухгалтером ежемесячно «забирали» у 10 подчиненных начисленную им 200-процентную премию к заработной плате. В 2024 году правоохранители задержали чиновников во время получения 340 тысяч гривен ежемесячной «дани» от сотрудников. В прокуратуре отмечали, что подозреваемые отобрали у подчиненных более 5 миллионов гривен.
В 2025 году прокуратура сообщила, что дело в отношении должностных лиц должно быть рассмотрено судом. Им инкриминировали получение взятки, вымогательство и завладение чужим имуществом, пользуясь служебным положением.
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