В Коблево из-за взрыва мины погибли супруги, их дочь ранена

В Коблево в результате взрыва мины погибла супружеская пара, их дочь получила ранения. Фото из архива НикВести

В Коблево Николаевской области днем 12 сентября в акватории Черного моря взорвалась противодесантная мина. В результате взрыва погибла супружеская пара, еще два человека пострадали.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Погибли 43-летний мужчина и его 42-летняя жена. Их 16-летняя дочь получила ранения. Ей оказали медицинскую помощь, в дальнейшем она будет лечиться амбулаторно.

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Также пострадала 40-летняя женщина. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

В ОВА подчеркнули, что участок побережья, где произошла трагедия, был закрыт и огражден, а на нем установлены предупреждения о минной опасности. По информации администрации, люди пересекли ограждение.

В ОВА призвали не игнорировать ограждения и предупредительные знаки, не заходить на закрытые участки побережья и в воду.

«Сегодняшняя трагедия еще раз доказывает: ни одно решение об открытии пляжей не может быть принято, пока специалисты не подтвердят, что пребывание там безопасно», — подчеркнули в ОВА.

Отметим, что это не первый подобный случай. Так, в августе на пляже Коблево взорвалась мина. В результате погиб мужчина, ещё две женщины получили ранения.

Ранее сообщалось, что люди, несмотря на запрет, находят «лазейки», чтобы попасть на закрытые пляжи Николаевской области. Однако запрет на посещение побережья действует вдоль всей прибрежной территории области, а не только в Коблево.

В Коблево на Николаевщине, несмотря на запрет на купание, отдыхающие второй год подряд купаются в море. Официально пляж закрыт, однако люди в соцсетях рассказывают, что проходят через базу отдыха, которая открыла доступ.