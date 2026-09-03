В Коблево планируют создать мемориальную площадь в честь Томаса Кобле
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- Алена КоханчукРепортер
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В Коблево планируют увековечить память Томаса Кобле — человека, в честь которого, согласно историческим данным, получило название село Коблево.
На заседании исполнительного комитета была представлена концепция будущего мемориального объекта и поддержано решение о дальнейшей работе над его созданием.
Как рассказали на заседании исполкома, в последнее время начали дополнительно исследовать исторические факты, связанные с Томасом Кобле, в частности информацию о его проживании и возможном захоронении на территории современного Коблево.
По словам представителя инициативной группы, Томас Кобле был известной исторической личностью, имевшей отношение к развитию Одессы и Коблево. Инициаторы проекта также работают над книгой о его жизни. По предварительной информации, место бывшей усадьбы Кобле уже удалось установить, однако само здание не сохранилось.
В честь Томаса Кобле предлагают создать на этом месте мемориальную площадь с памятным знаком, которая не только будет напоминать об истории основания населенного пункта, но и станет новым общественным пространством.
— Идея заключается в том, чтобы восстановить историческую справедливость и создать большую площадь, которая, прежде всего, будет символизировать память об этом человеке, — отметили в исполкоме.
Концепцию будущего пространства представил заслуженный художник Украины Михаил Рева. По его словам, он подошел к проекту комплексно — не только как к созданию отдельного памятного знака, но и как к новому общественному и туристическому пространству.
Центральным элементом должна стать ротонда, которая объединит архитектуру и скульптуру. В ней планируется разместить художественную композицию, связанную с историей Коблево и Томаса Кобле.
Одним из главных символов проекта станет виноградная лоза. По словам автора концепции, именно Томас Кобле связан с появлением виноградарства на этой территории. В композиции предлагается использовать бронзовую конструкцию в форме лозы.
В ротонде также планируют установить четыре бронзовых барельефа. На них хотят изобразить Томаса Кобле, исторические мотивы и виноградники. Отдельную часть посвятят историческому тексту на украинском и английском языках.
Еще одним элементом должен стать символический источник — гранитная чаша с водой, которая будет расходиться в четыре стороны, образуя форму креста.
По замыслу автора, территорию также озеленят. Нижнюю часть планируют оформить травами и злаками, в частности ковылем, а выше высадить деревья и другие растения.
Автор концепции подчеркнул, что будущий объект может стать не только местом памяти, но и одной из туристических визитных карточек Коблево.
По его словам, после окончания войны громады юга Украины будут обладать значительным потенциалом для развития туризма, а Коблевому важно заранее создавать интересные общественные пространства и туристические локации.
В перспективе возле мемориальной площади предлагается предусмотреть места для парковки, поскольку в эту локацию могут приезжать туристы. Также обсуждалась возможность создания небольшого магазина с сувенирной продукцией.
Михаил Рева отметил, что символика мемориала может использоваться и в дальнейшем — для сувениров, печатной продукции и других элементов туристического бренда громады.
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По его мнению, новое пространство также может стать местом проведения мероприятий громады — от культурных событий до встреч жителей.
В ходе обсуждения подчеркивалось, что речь идет именно о мемориальном комплексе и общественном пространстве, а не просто об установке отдельного памятника.
Инициаторы хотят объединить историческую память, благоустройство территории и развитие туризма. В то же время окончательный вид объекта еще не утвержден. Представленные материалы представляют собой концепцию, а после ее согласования должен быть разработан рабочий проект с детальной проработкой благоустройства, освещения, скамеек, озеленения и других элементов.
В ходе заседания исполкома также было предложено продолжить проектирование территории и предусмотреть парковку для посетителей.
По словам Михаила Ревы, он готов продолжить работу над архитектурной частью проекта и после согласования концепции перейти к следующим этапам проектирования.
Справка: Томас (Фома Александрович) Кобле (1761–1833) — военный деятель шотландского происхождения, генерал-майор российской армии, служивший на юге Украины и некоторое время занимавший должность градоначальника Одессы. В 1792 году он получил земельный надел вблизи Тилигульского лимана — на территории современного села Коблево. Здесь Кобле основал хозяйство, развивал земледелие, раздавал земли крестьянам и внедрял новые агротехнологии, в частности завез семена томатов из Италии. Со временем местность стали называть по его фамилии, и село стало известно как Коблево.
Ранее Украинский институт национальной памяти уточнил списки деятелей, связанных с российской имперской политикой. Согласно обновленным данным, генерал Томас Кобле, в честь которого назван поселок Коблево в Николаевской области, не является символом российского империализма.
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