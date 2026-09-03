В Коблево планируют создать мемориальную площадь в честь Томаса Кобле

Концепцию будущего пространства представил заслуженный художник Украины Михаил Рева. Скриншот трансляции заседания исполкома

В Коблево планируют увековечить память Томаса Кобле — человека, в честь которого, согласно историческим данным, получило название село Коблево.

На заседании исполнительного комитета была представлена концепция будущего мемориального объекта и поддержано решение о дальнейшей работе над его созданием.

Как рассказали на заседании исполкома, в последнее время начали дополнительно исследовать исторические факты, связанные с Томасом Кобле, в частности информацию о его проживании и возможном захоронении на территории современного Коблево.

По словам представителя инициативной группы, Томас Кобле был известной исторической личностью, имевшей отношение к развитию Одессы и Коблево. Инициаторы проекта также работают над книгой о его жизни. По предварительной информации, место бывшей усадьбы Кобле уже удалось установить, однако само здание не сохранилось.

Заседание исполкома Коблевского сельского совета. Скриншот трансляции

В честь Томаса Кобле предлагают создать на этом месте мемориальную площадь с памятным знаком, которая не только будет напоминать об истории основания населенного пункта, но и станет новым общественным пространством.

— Идея заключается в том, чтобы восстановить историческую справедливость и создать большую площадь, которая, прежде всего, будет символизировать память об этом человеке, — отметили в исполкоме.

Концепцию будущего пространства представил заслуженный художник Украины Михаил Рева. По его словам, он подошел к проекту комплексно — не только как к созданию отдельного памятного знака, но и как к новому общественному и туристическому пространству.

Центральным элементом должна стать ротонда, которая объединит архитектуру и скульптуру. В ней планируется разместить художественную композицию, связанную с историей Коблево и Томаса Кобле.

Концепцию будущего пространства представил заслуженный художник Украины Михаил Рева. Скриншот трансляции заседания исполкома

Одним из главных символов проекта станет виноградная лоза. По словам автора концепции, именно Томас Кобле связан с появлением виноградарства на этой территории. В композиции предлагается использовать бронзовую конструкцию в форме лозы.

Концепцию будущего пространства представил заслуженный художник Украины Михаил Рева. Скриншот трансляции заседания исполкома

В ротонде также планируют установить четыре бронзовых барельефа. На них хотят изобразить Томаса Кобле, исторические мотивы и виноградники. Отдельную часть посвятят историческому тексту на украинском и английском языках.

Еще одним элементом должен стать символический источник — гранитная чаша с водой, которая будет расходиться в четыре стороны, образуя форму креста.

Концепцию будущего пространства представил заслуженный художник Украины Михаил Рева. Скриншот трансляции заседания исполкома

По замыслу автора, территорию также озеленят. Нижнюю часть планируют оформить травами и злаками, в частности ковылем, а выше высадить деревья и другие растения.

Автор концепции подчеркнул, что будущий объект может стать не только местом памяти, но и одной из туристических визитных карточек Коблево.

Концепцию будущего пространства представил заслуженный художник Украины Михаил Рева. Скриншот трансляции заседания исполкома

По его словам, после окончания войны громады юга Украины будут обладать значительным потенциалом для развития туризма, а Коблевому важно заранее создавать интересные общественные пространства и туристические локации.

В перспективе возле мемориальной площади предлагается предусмотреть места для парковки, поскольку в эту локацию могут приезжать туристы. Также обсуждалась возможность создания небольшого магазина с сувенирной продукцией.

Михаил Рева отметил, что символика мемориала может использоваться и в дальнейшем — для сувениров, печатной продукции и других элементов туристического бренда громады.

По его мнению, новое пространство также может стать местом проведения мероприятий громады — от культурных событий до встреч жителей.

В ходе обсуждения подчеркивалось, что речь идет именно о мемориальном комплексе и общественном пространстве, а не просто об установке отдельного памятника.

Инициаторы хотят объединить историческую память, благоустройство территории и развитие туризма. В то же время окончательный вид объекта еще не утвержден. Представленные материалы представляют собой концепцию, а после ее согласования должен быть разработан рабочий проект с детальной проработкой благоустройства, освещения, скамеек, озеленения и других элементов.

В ходе заседания исполкома также было предложено продолжить проектирование территории и предусмотреть парковку для посетителей.

По словам Михаила Ревы, он готов продолжить работу над архитектурной частью проекта и после согласования концепции перейти к следующим этапам проектирования.

Справка: Томас (Фома Александрович) Кобле (1761–1833) — военный деятель шотландского происхождения, генерал-майор российской армии, служивший на юге Украины и некоторое время занимавший должность градоначальника Одессы. В 1792 году он получил земельный надел вблизи Тилигульского лимана — на территории современного села Коблево. Здесь Кобле основал хозяйство, развивал земледелие, раздавал земли крестьянам и внедрял новые агротехнологии, в частности завез семена томатов из Италии. Со временем местность стали называть по его фамилии, и село стало известно как Коблево.

Ранее Украинский институт национальной памяти уточнил списки деятелей, связанных с российской имперской политикой. Согласно обновленным данным, генерал Томас Кобле, в честь которого назван поселок Коблево в Николаевской области, не является символом российского империализма.