 Николаевскую область накроет сильный ветер: порывы будут достигать 20 м/с

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Главная Новости Общество 16:55, 05 сентября, 2026

Николаевскую область накроет сильный ветер: порывы будут достигать 20 м/с

Сильний вітер до 20 м/с: на Миколаївщині оголосили жовтий рівень небезпечності. Фото: архів НикВестиСильный ветер до 20 м/с: в Николаевской области объявлен желтый уровень опасности. Фото: архив НикВести

В Николаеве и области сегодня вечером усилится западный ветер — его порывы могут достигать 20 м/с. Сильный ветер ожидается также в течение воскресенья, 6 сентября.

Об этом сообщил Николаевский областной центр по гидрометеорологии.

По прогнозу, в ближайшие 1–2 часа скорость ветра возрастет до 15–20 м/с.

ГСЧС советует во время сильного ветра не находиться возле деревьев, рекламных конструкций и других неустойчивых объектов. Водителям рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями и конструкциями, которые может повредить ветер.

Напомним, что после жары в Николаевскую область придет заметное похолодание. По прогнозу синоптиков, уже в воскресенье дневная температура снизится до +21 °C.

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

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