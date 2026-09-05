Николаевскую область накроет сильный ветер: порывы будут достигать 20 м/с
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- Алина КвиткоРепортер
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В Николаеве и области сегодня вечером усилится западный ветер — его порывы могут достигать 20 м/с. Сильный ветер ожидается также в течение воскресенья, 6 сентября.
Об этом сообщил Николаевский областной центр по гидрометеорологии.
По прогнозу, в ближайшие 1–2 часа скорость ветра возрастет до 15–20 м/с.
ГСЧС советует во время сильного ветра не находиться возле деревьев, рекламных конструкций и других неустойчивых объектов. Водителям рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями и конструкциями, которые может повредить ветер.
Напомним, что после жары в Николаевскую область придет заметное похолодание. По прогнозу синоптиков, уже в воскресенье дневная температура снизится до +21 °C.
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