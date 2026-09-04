Жара отступает: в Николаевской области температура снизится до +21°C
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- Светлана ИванченкоКорреспондент
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После жары в Николаевскую область наступит заметное похолодание. По прогнозу синоптиков, уже в воскресенье дневная температура снизится до +21°C.
Об этом сообщили в Николаевском областном центре по гидрометеорологии.
В субботу, 5 сентября, в Николаевской области будет переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, днём местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, 9–14 м/с, местами порывы до 15–20 м/с. Температура ночью составит от +16°C до +21°C, днем — от +28°C до +33°C.
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Отмечается, что в Николаеве днем ожидается небольшой кратковременный дождь, температура поднимется до +32°C.
А уже в воскресенье, 6 сентября, станет значительно прохладнее. Местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура ночью опустится до +11°C–+16°C, днем — до +26°C.
В понедельник, 7 сентября, осадков не прогнозируется. Ветер останется северо-западным, 7–12 м/с. Температура ночью составит от +11 °C до +16°C, днем — от +21°C до +26°C.
Напомним, 6 августа в Николаеве температура воздуха поднялась до +38,8 °C. Это на 0,7 °C выше предыдущего абсолютного максимума для этой даты.
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