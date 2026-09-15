 В Николаеве за сутки выпала почти месячная норма осадков

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Главная Новости Экология 11:02, 15 сентября, 2026

В Николаеве за сутки выпала почти месячная норма осадков

За добу у Миколаєві випало 31,5 мм опадів — майже місячна норма. Фото: НикВестиЗа сутки в Николаеве выпало 31,5 мм осадков — почти месячная норма. Фото: НикВести

В Николаеве в течение 14 сентября выпало 31,5 мм осадков — это почти месячная норма. Наибольшее количество дождя за сутки зафиксировали именно в областном центре.

Об этом сообщили в Николаевском областном центре по гидрометеорологии.

По состоянию на 15:00 14 сентября в Николаеве выпало 26,6 мм осадков. На тот момент это составляло 78% месячной нормы. Однако дождь продолжался, и к концу суток количество осадков возросло до 31,5 мм.

В других населенных пунктах области осадков было значительно меньше. В Очакове за сутки выпало 20,8 мм, в Вознесенске — 9,4 мм, Коблево — 8,9 мм, Баштанке — 8,2 мм, Первомайске — 6 мм, а в Снигуровке — 5 мм.

Таким образом, наибольшее количество осадков 14 сентября среди метеостанций области зафиксировали в Николаеве.

Напомним, 6 августа в Николаеве температура воздуха поднялась до +38,8 °C. Это на 0,7 °C выше предыдущего абсолютного максимума для этой даты.

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

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