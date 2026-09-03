В Николаеве и области до конца суток 3 сентября ожидается гроза
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- Кристина ЛеоноваКорреспондент
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В Николаеве и Николаевской области в ближайшие 1–2 часа 10 июля ожидается гроза.
Как сообщили в Николаевском областном центре по гидрометеорологии, непогода продлится до конца суток, в связи с чем синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.
Во время грозы жителям рекомендуется оставаться в помещениях, закрывать окна и убирать вещи с балконов.
На улице следует избегать одиноко стоящих деревьев и рекламных щитов. Водителей призывают соблюдать повышенную осторожность на дорогах.
Напомним, что в Николаеве 6 августа температура воздуха поднялась до +38,8 °С. Это соответствует критерию сильной жары и превысило предыдущий температурный рекорд для этого дня.
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