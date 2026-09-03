 В Николаеве и области до конца суток 3 сентября ожидается гроза

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Главная Новости Общество 11:55, 03 сентября, 2026

В Николаеве и области до конца суток 3 сентября ожидается гроза

В Николаеве и Николаевской области в ближайшие 1–2 часа 10 июля ожидается гроза.

Как сообщили в Николаевском областном центре по гидрометеорологии, непогода продлится до конца суток, в связи с чем синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

Во время грозы жителям рекомендуется оставаться в помещениях, закрывать окна и убирать вещи с балконов.

На улице следует избегать одиноко стоящих деревьев и рекламных щитов. Водителей призывают соблюдать повышенную осторожность на дорогах.

На Миколаївщині очікується гроза. Фото: Миколаївський ГідрометцентрВ Николаевской области ожидается гроза. Фото: Николаевский Гидрометцентр

Напомним, что в Николаеве 6 августа температура воздуха поднялась до +38,8 °С. Это соответствует критерию сильной жары и превысило предыдущий температурный рекорд для этого дня.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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