В Николаеве и области до конца суток 3 сентября ожидается гроза

В Николаеве и Николаевской области в ближайшие 1–2 часа 10 июля ожидается гроза.

Как сообщили в Николаевском областном центре по гидрометеорологии, непогода продлится до конца суток, в связи с чем синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

Во время грозы жителям рекомендуется оставаться в помещениях, закрывать окна и убирать вещи с балконов.

На улице следует избегать одиноко стоящих деревьев и рекламных щитов. Водителей призывают соблюдать повышенную осторожность на дорогах.

В Николаевской области ожидается гроза. Фото: Николаевский Гидрометцентр

Напомним, что в Николаеве 6 августа температура воздуха поднялась до +38,8 °С. Это соответствует критерию сильной жары и превысило предыдущий температурный рекорд для этого дня.