Николаевский клуб «Нико-Баскет» подписал контракт с американским форвардом Джамиром Симпсоном.

Об этом сообщили в соцсетях клуба.

Джамир Симпсон родился в городе Лима, штат Огайо. В 2020 году он окончил Lima Senior High School и начал выступать в студенческом баскетболе.

«В период с 2020 по 2026 год Симпсон выступал за: University of Pikeville, University of Wisconsin–Parkside, Southern Utah и UTSA Roadrunners (Сан-Антонио)», — говорится в сообщении.

В сезоне 2025/26 за UTSA Симпсон в среднем набирал 16,2 очка, делал 4,1 подбора и отдавал 2,4 результативной передачи за матч.

Отмечается, что среди его достижений — попадание во вторую символическую сборную GLIAC в 2023 году и во вторую символическую сборную WAC в 2025 году. Также вместе с командой он выиграл регулярный чемпионат GLIAC.

«Кроме того, Симпсон был самым результативным игроком своих команд в Southern Utah и UTSA», — подчеркнули в «Нико-Баскете».

Американский форвард стал игроком «Нико-Баскета». Фото: Нико-Баскет

Напомним, что в яхт-клубе в Николаеве 12 сентября провёл Открытый чемпионат Николаевской области по баскетболу 3х3, приуроченный к Дню города и Дню работников физической культуры и спорта.