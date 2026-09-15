 «Нико-Баскет» подписал контракт с американским форвардом

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Главная Новости Спорт 3:23, 15 сентября, 2026

«Нико-Баскет» подписал контракт с американским форвардом

Николаевский клуб «Нико-Баскет» подписал контракт с американским форвардом Джамиром Симпсоном.

Об этом сообщили в соцсетях клуба.

Джамир Симпсон родился в городе Лима, штат Огайо. В 2020 году он окончил Lima Senior High School и начал выступать в студенческом баскетболе.

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«В период с 2020 по 2026 год Симпсон выступал за: University of Pikeville, University of Wisconsin–Parkside, Southern Utah и UTSA Roadrunners (Сан-Антонио)», — говорится в сообщении.

В сезоне 2025/26 за UTSA Симпсон в среднем набирал 16,2 очка, делал 4,1 подбора и отдавал 2,4 результативной передачи за матч.

Отмечается, что среди его достижений — попадание во вторую символическую сборную GLIAC в 2023 году и во вторую символическую сборную WAC в 2025 году. Также вместе с командой он выиграл регулярный чемпионат GLIAC.

«Кроме того, Симпсон был самым результативным игроком своих команд в Southern Utah и UTSA», — подчеркнули в «Нико-Баскете».

Американський форвард став гравцем «Ніко-Баскета». Фото: Ніко-баскетАмериканский форвард стал игроком «Нико-Баскета». Фото: Нико-Баскет

Напомним, что в яхт-клубе в Николаеве 12 сентября провёл Открытый чемпионат Николаевской области по баскетболу 3х3, приуроченный к Дню города и Дню работников физической культуры и спорта.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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