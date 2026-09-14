Николаевские спортсмены завоевали награды на чемпионате Европы по параплаванию. Фото: Николаевская ОГА

Спортсмены Николаевской области завоевали награды на чемпионате Европы по параплаванию среди людей с поражениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, а также умственного и физического развития.

Соревнования проходили с 7 по 12 сентября в турецком городе Коджаэли, сообщили в Николаевской ОГА. В них приняли участие 400 спортсменов из 38 стран Европы.

«В составе сборной Украины выступил 41 спортсмен, среди которых четверо представителей Николаевской области: Анна Гонтар, Ангелина Мальцева, Сергей Паламарчук и Дмитрий Василенко», — говорится в сообщении.

Николаевские спортсмены завоевали награды на чемпионате Европы по параплаванию. Фото: Николаевская ОГА Николаевские спортсмены завоевали награды на чемпионате Европы по параплаванию. Фото: Николаевская ОГА

По итогам соревнований николаевские спортсмены завоевали 9 наград: 1 золотую, 4 серебряные и 4 бронзовые.

Анна Гонтар завоевала шесть медалей:

1-е место — 50 метров вольным стилем;

2-е место — 100 метров вольным стилем, 100 метров на спине; эстафета 4×50 метров вольным стилем;

3-е место — 200 метров комплексным плаванием, 50 метров баттерфляем.

Сергей Паламарчук стал серебряным призёром на дистанции 50 метров вольным стилем. Ангелина Мальцева завоевала две бронзовые медали — на дистанциях 50 и 100 метров на спине.

Николаевские спортсмены завоевали награды на чемпионате Европы по параплаванию. Фото: Николаевская ОГА Николаевские спортсмены завоевали награды на чемпионате Европы по параплаванию. Фото: Николаевская ОГА Николаевские спортсмены завоевали награды на чемпионате Европы по параплаванию. Фото: Николаевская ОГА

Ранее сообщалось, что николаевские спортсмены завоевали 14 наград на чемпионате Украины по параплаванию.