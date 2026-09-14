Спортсменки из Николаевской области стали чемпионками международных соревнований по бадминтону в Литве
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- Кристина ЛеоноваКорреспондент
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Николаевские спортсменки Ярослава Ванцаровская и Мария Корягина стали чемпионками международных соревнований по бадминтону «RSL Lithuanian International 2026». В финале они победили пару из Польши.
Турнир проходил с 10 по 13 сентября в литовском городе Каунас, сообщили в Управлении по делам молодежи и спорта Николаевской ОВА.
В финале женского парного разряда Ярослава Ванцаровская и Мария Корягина встретились с польским дуэтом — Юлией Пивовар и Дарьей Зимнол. Матч длился 41 минуту и завершился победой николаевских спортсменок со счётом 21:16, 21:15.
Еще трое представительниц Николаевской области выступили в других категориях.
Егор Романюк в паре с представительницей Польши Каей Зёльковской дошёл до четвертьфинала в смешанной парной категории.
Ярослава Ванцаровская вместе с литовцем Рокасом Лесинскасом также вошла в восьмерку лучших в смешанной парной категории.
Владислав Кунин прошел два тура в мужском одиночном разряде.
Напомним, что николаевские спортсмены завоевали награды на чемпионате Украины по бадминтону среди спортсменов возрастной категории до 15 лет, который проходил в Киеве с 10 по 13 июня.
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