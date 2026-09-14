 Спортсменки из Николаевской области стали чемпионками международных соревнований по бадминтону в Литве

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Спортсменки из Николаевской области стали чемпионками международных соревнований по бадминтону в Литве

Спортсменки Миколаївщини стали чемпіонками міжнародних змагань з бадмінтону в Литві. Фото: Управління молоді та спорту Миколаївської ОВАСпортсменки из Николаевской области стали чемпионками международных соревнований по бадминтону в Литве. Фото: Управление по делам молодежи и спорта Николаевской ОВА

Николаевские спортсменки Ярослава Ванцаровская и Мария Корягина стали чемпионками международных соревнований по бадминтону «RSL Lithuanian International 2026». В финале они победили пару из Польши.

Турнир проходил с 10 по 13 сентября в литовском городе Каунас, сообщили в Управлении по делам молодежи и спорта Николаевской ОВА.

В финале женского парного разряда Ярослава Ванцаровская и Мария Корягина встретились с польским дуэтом — Юлией Пивовар и Дарьей Зимнол. Матч длился 41 минуту и завершился победой николаевских спортсменок со счётом 21:16, 21:15.

Еще трое представительниц Николаевской области выступили в других категориях.

Спортсменки Миколаївщини стали чемпіонками міжнародних змагань з бадмінтону в Литві. Фото: Управління молоді та спорту Миколаївської ОВАСпортсменки Николаевской области стали чемпионками международных соревнований по бадминтону в Литве. Фото: Управление по делам молодежи и спорта Николаевской ОВА
Спортсменки Миколаївщини стали чемпіонками міжнародних змагань з бадмінтону в Литві. Фото: Управління молоді та спорту Миколаївської ОВАСпортсменки Николаевской области стали чемпионками международных соревнований по бадминтону в Литве. Фото: Управление по делам молодежи и спорта Николаевской ОВА

Егор Романюк в паре с представительницей Польши Каей Зёльковской дошёл до четвертьфинала в смешанной парной категории.

Ярослава Ванцаровская вместе с литовцем Рокасом Лесинскасом также вошла в восьмерку лучших в смешанной парной категории.

Владислав Кунин прошел два тура в мужском одиночном разряде.

Напомним, что николаевские спортсмены завоевали награды на чемпионате Украины по бадминтону среди спортсменов возрастной категории до 15 лет, который проходил в Киеве с 10 по 13 июня.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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