В Николаеве в честь Дня города прошел женский теннисный турнир: победила спортсменка из Вознесенска

Теннисный турнир «Women’s Tennis Association 2». Фото «НикВести» предоставлены организаторами

13 сентября в Николаеве прошел женский одиночный теннисный турнир «Women’s Tennis Association 2», посвященный Дню города.

Об этом сообщили организаторы турнира.

В соревнованиях приняли участие 22 спортсменки, среди которых три девушки из Вознесенска.

По итогам турнира первое место заняла Юлия Барчан из Вознесенска. Второе место завоевала николаевка Елена Гончарова, третье — Юлия Гладкова из Николаева.

Теннисный турнир «Women’s Tennis Association 2». Фото «НикВести» предоставлены организаторами Теннисный турнир «Women’s Tennis Association 2». Фото «НикВести» предоставлены организаторами

Организаторы поблагодарили всех участниц за игру, хорошее настроение и атмосферу во время соревнований.

Напомним, что 12 сентября в яхт-клубе Николаева прошел Открытый чемпионат Николаевской области по баскетболу 3х3, приуроченный ко Дню города и Дню работников физической культуры и спорта.