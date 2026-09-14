В Николаеве в честь Дня города прошел женский теннисный турнир: победила спортсменка из Вознесенска
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- Алиса МеликадамянВыпускающий редактор, репортер
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13 сентября в Николаеве прошел женский одиночный теннисный турнир «Women’s Tennis Association 2», посвященный Дню города.
Об этом сообщили организаторы турнира.
В соревнованиях приняли участие 22 спортсменки, среди которых три девушки из Вознесенска.
По итогам турнира первое место заняла Юлия Барчан из Вознесенска. Второе место завоевала николаевка Елена Гончарова, третье — Юлия Гладкова из Николаева.
Организаторы поблагодарили всех участниц за игру, хорошее настроение и атмосферу во время соревнований.
Напомним, что 12 сентября в яхт-клубе Николаева прошел Открытый чемпионат Николаевской области по баскетболу 3х3, приуроченный ко Дню города и Дню работников физической культуры и спорта.
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