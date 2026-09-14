 В Николаеве в честь Дня города прошел женский теннисный турнир: победила спортсменка из Вознесенска

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В Николаеве в честь Дня города прошел женский теннисный турнир: победила спортсменка из Вознесенска

Тенісний турнір «Women’s Tennis Association 2». Фото «НикВести» надали організаториТеннисный турнир «Women’s Tennis Association 2». Фото «НикВести» предоставлены организаторами

13 сентября в Николаеве прошел женский одиночный теннисный турнир «Women’s Tennis Association 2», посвященный Дню города.

Об этом сообщили организаторы турнира.

В соревнованиях приняли участие 22 спортсменки, среди которых три девушки из Вознесенска.

По итогам турнира первое место заняла Юлия Барчан из Вознесенска. Второе место завоевала николаевка Елена Гончарова, третье — Юлия Гладкова из Николаева.

Тенісний турнір «Women’s Tennis Association 2». Фото «НикВести» надали організаториТеннисный турнир «Women’s Tennis Association 2». Фото «НикВести» предоставлены организаторами
Тенісний турнір «Women’s Tennis Association 2». Фото «НикВести» надали організаториТеннисный турнир «Women’s Tennis Association 2». Фото «НикВести» предоставлены организаторами

Организаторы поблагодарили всех участниц за игру, хорошее настроение и атмосферу во время соревнований.

Напомним, что 12 сентября в яхт-клубе Николаева прошел Открытый чемпионат Николаевской области по баскетболу 3х3, приуроченный ко Дню города и Дню работников физической культуры и спорта.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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