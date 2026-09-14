 Ударил стулом и вывез на свалку: в Братской общине задержали подозреваемого в убийстве женщины

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Главная Новости Инциденты 20:45, 14 сентября, 2026

Ударил стулом и вывез на свалку: в Братской общине задержали подозреваемого в убийстве женщины

У Братській громаді затримали підозрюваного у вбивстві жінки. Фото: НацполіціяВ Братской общине задержали подозреваемого в убийстве женщины. Фото: Нацполиция

В Братской общине, что в Вознесенском районе, мужчина ударил женщину стулом по голове и туловищу, от чего она скончалась. Чтобы скрыть преступление, мужчина вывез тело на свалку. Сейчас его задержали и объявили о подозрении в убийстве.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

Об исчезновении 51-летней жительницы Братской общины сообщила её дочь 12 сентября. Она отметила, что мать не выходит на связь почти неделю.

У Братській громаді затримали підозрюваного у вбивстві жінки. Фото: НацполіціяВ Братской общине задержали подозреваемого в убийстве женщины. Фото: Нацполиция
У Братській громаді затримали підозрюваного у вбивстві жінки. Фото: НацполіціяВ Братской общине задержали подозреваемого в убийстве женщины. Фото: Нацполиция

Правоохранители начали поисковую операцию. Они установили, что к ее исчезновению причастен 54-летний сожитель.

«Во время употребления алкогольных напитков между потерпевшей и её сожителем возник конфликт, в ходе которого мужчина нанёс удары стулом по голове и туловищу женщины, в результате чего она получила травмы, несовместимые с жизнью. Чтобы скрыть преступление, мужчина на тележке вывез тело на свалку, расположенную в конце приусадебного участка, и присыпал его землей и бытовым мусором», — сообщили в полиции.

Также полицейские уточнили, что ранее мужчина попадал в поле зрения правоохранителей. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи под процессуальным руководством Вознесенской окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы. Суду предстоит избрать подозреваемому меру пресечения.

Напомним, в Снигуровке мужчину задержали по подозрению в убийстве односельчанина. По данным следствия, он дважды ударил мужчину ножом в живот. Потерпевший скончался на месте.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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