Ударил стулом и вывез на свалку: в Братской общине задержали подозреваемого в убийстве женщины

В Братской общине задержали подозреваемого в убийстве женщины. Фото: Нацполиция

В Братской общине, что в Вознесенском районе, мужчина ударил женщину стулом по голове и туловищу, от чего она скончалась. Чтобы скрыть преступление, мужчина вывез тело на свалку. Сейчас его задержали и объявили о подозрении в убийстве.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

Об исчезновении 51-летней жительницы Братской общины сообщила её дочь 12 сентября. Она отметила, что мать не выходит на связь почти неделю.

В Братской общине задержали подозреваемого в убийстве женщины. Фото: Нацполиция В Братской общине задержали подозреваемого в убийстве женщины. Фото: Нацполиция

Правоохранители начали поисковую операцию. Они установили, что к ее исчезновению причастен 54-летний сожитель.

«Во время употребления алкогольных напитков между потерпевшей и её сожителем возник конфликт, в ходе которого мужчина нанёс удары стулом по голове и туловищу женщины, в результате чего она получила травмы, несовместимые с жизнью. Чтобы скрыть преступление, мужчина на тележке вывез тело на свалку, расположенную в конце приусадебного участка, и присыпал его землей и бытовым мусором», — сообщили в полиции.

Также полицейские уточнили, что ранее мужчина попадал в поле зрения правоохранителей. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи под процессуальным руководством Вознесенской окружной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы. Суду предстоит избрать подозреваемому меру пресечения.

Напомним, в Снигуровке мужчину задержали по подозрению в убийстве односельчанина. По данным следствия, он дважды ударил мужчину ножом в живот. Потерпевший скончался на месте.