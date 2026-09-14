Яйца, крупы, макароны: какие продукты на Николаевщине подорожали больше всего в августе
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- Юлия ЛукьяненкоРепортерка
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Цены на продукты и безалкогольные напитки в Николаевской области в августе снизились на 1,4%. Больше всего — на овощи (20,5%) и фрукты (16,7%). В то же время цены на транспорт выросли на 3,1% из-за подорожания топлива.
Об этом сообщили в Главном управлении статистики Николаевской области.
По статистическим данным, по сравнению с июлем потребительские цены в августе 2026 года в Николаевской области снизились на 0,3 %. В частности, на 7,8 % на масло.
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В то же время цены на яйца, макаронные изделия, сало, рыбу и продукты из рыбы, кисломолочную продукцию, рис, гречневую крупу и сахар выросли на 8,1%. Алкоголь и табачные изделия (2,4%) подорожали на 0,6%.
Однако, согласно статистическим данным, акции на летний ассортимент одежды и обуви повлияли на снижение цен на 2,9%: на обувь — на 6,4%, на одежду — на 0,3%.
«Цены на транспорт выросли на 3,1% под влиянием подорожания дизельного топлива на 17,2%, газа для автомобилей — на 6,6%, бензина А-92 — на 5,2% и А-95 — на 4,9%. Также выросли цены на проезд в междугородних и пригородных автобусах на 5,4% и 2,7% соответственно, на такси — на 1,3%», — говорится в статистических данных.
В июле в Николаевской области больше всего подорожали фрукты и масло.
Напомним, министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что российские удары по продовольственной инфраструктуре вынуждают Украину менять систему поставок продуктов. Из-за дополнительных расходов на перевозку и хранение некоторые товары могут подорожать, однако значительного роста цен не ожидается.
Также министр говорил о том, что украинцам стоит иметь дома запас продуктов примерно на неделю, но скупать продукты на месяц вперед не нужно.
После российских атак на продовольственные склады областные военные администрации будут работать с бизнесом круглосуточно. Предприятиям обещают помощь в поиске новых складов, логистике и переносе работы в другие регионы.
В начале сентября жители Николаева активно скупали продукты первой необходимости в супермаркетах города. Тогда в нескольких из них почти не осталось круп, макарон и яиц, а также опустели полки с молочной продукцией.
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что Россия не сможет оставить украинцев без продуктов питания, несмотря на удары по производству и логистике. В то же время из-за проблем с доставкой цены на продукты могут вырасти на 10–15%.
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