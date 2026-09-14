 Яйца, крупы, макароны: какие продукты на Николаевщине подорожали больше всего в августе

  • понедельник

    14 сентября, 2026

  • 14.5°
    Легкий дождь

    Николаев

  • 14 сентября , 2026 понедельник

  • Николаев • 14.5° Легкий дождь

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Экономика 20:06, 14 сентября, 2026

Яйца, крупы, макароны: какие продукты на Николаевщине подорожали больше всего в августе

Цены на продукты и безалкогольные напитки в Николаевской области в августе снизились на 1,4%. Больше всего — на овощи (20,5%) и фрукты (16,7%). В то же время цены на транспорт выросли на 3,1% из-за подорожания топлива.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики Николаевской области.

По статистическим данным, по сравнению с июлем потребительские цены в августе 2026 года в Николаевской области снизились на 0,3 %. В частности, на 7,8 % на масло.

i Поддержи тех, кто каждый день держит город в курсе

Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.

Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.

Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым

by phone
by card
lock icon Безопасная оплата

Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.

В то же время цены на яйца, макаронные изделия, сало, рыбу и продукты из рыбы, кисломолочную продукцию, рис, гречневую крупу и сахар выросли на 8,1%. Алкоголь и табачные изделия (2,4%) подорожали на 0,6%.

Однако, согласно статистическим данным, акции на летний ассортимент одежды и обуви повлияли на снижение цен на 2,9%: на обувь — на 6,4%, на одежду — на 0,3%.

«Цены на транспорт выросли на 3,1% под влиянием подорожания дизельного топлива на 17,2%, газа для автомобилей — на 6,6%, бензина А-92 — на 5,2% и А-95 — на 4,9%. Также выросли цены на проезд в междугородних и пригородных автобусах на 5,4% и 2,7% соответственно, на такси — на 1,3%», — говорится в статистических данных.

В июле в Николаевской области больше всего подорожали фрукты и масло.

Напомним, министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что российские удары по продовольственной инфраструктуре вынуждают Украину менять систему поставок продуктов. Из-за дополнительных расходов на перевозку и хранение некоторые товары могут подорожать, однако значительного роста цен не ожидается.

Также министр говорил о том, что украинцам стоит иметь дома запас продуктов примерно на неделю, но скупать продукты на месяц вперед не нужно.

После российских атак на продовольственные склады областные военные администрации будут работать с бизнесом круглосуточно. Предприятиям обещают помощь в поиске новых складов, логистике и переносе работы в другие регионы.

В начале сентября жители Николаева активно скупали продукты первой необходимости в супермаркетах города. Тогда в нескольких из них почти не осталось круп, макарон и яиц, а также опустели полки с молочной продукцией.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что Россия не сможет оставить украинцев без продуктов питания, несмотря на удары по производству и логистике. В то же время из-за проблем с доставкой цены на продукты могут вырасти на 10–15%.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.
Реклама
Читайте также:
новости
Николаев из-за удержания «военного» НДФЛ за три года недополучит около ₴9 млрд, — Сенкевич

Алина Квитко
новости
В Южноукраинске кадровые решения и премии горсовета будут согласовываться с военной администрацией

Алена Коханчук
новости
«На дорогу хлестала вода», — николаевцы пожаловались на утечку на теплотрассе, которую ремонтирует ТЭЦ

Юлия Лукьяненко
новости
В департаменте ЖКХ объяснили, почему в Николаеве не смогли наказать нарушителей на громких мотоциклах

Юлия Лукьяненко
новости
В музее Верещагина в Николаеве отремонтируют потолок одного из залов: работы обойдутся почти в ₴670 тыс.

Алиса Меликадамян
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Николаев из-за удержания «военного» НДФЛ за три года недополучит около ₴9 млрд, — Сенкевич

Зеленский отстранил Кравченко от должности генерального прокурора

3 часа назад

В Южноукраинске кадровые решения и премии горсовета будут согласовываться с военной администрацией

Главное сегодня