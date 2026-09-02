На полках супермаркетов в Николаеве наблюдается дефицит отдельных товаров: некоторые почти пусты

Супермаркет «АТБ» на 3-й Слободской. Фото: НикВести

Жители Николаева последние несколько дней активно скупают продукты первой необходимости в супермаркетах города. В частности, в нескольких из них почти не осталось круп, макарон и яиц, а также опустели полки с молочной продукцией.

Корреспондент «НикВести» осмотрел несколько супермаркетов в центре города.

В частности, в супермаркете «АТБ» на проспекте Центральном вместо круп и муки полки заполнены преимущественно бутилированной водой. Также отсутствуют сахар и соль. На полках, где раньше были яйца, сейчас также выставлена вода.

Супермаркет на проспекте Центральном. Фото: НикВести Супермаркет на Центральном проспекте. Фото: НикВести

Супермаркет на проспекте Центральном. Фото: НикВести Супермаркет на проспекте Центральном. Фото: НикВести

Супермаркет на проспекте Центральном. Фото: НикВести

Аналогичная ситуация и в «АТБ» на 3-й Слободской, где отдельные отделы даже закрыли для посетителей.

Супермаркет на проспекте Центральном. Фото: НикВести Супермаркет на проспекте Центральном. Фото: НикВести

В супермаркете «Сильпо» на улице Бедзая рассказали, что в наличии есть крупы, макароны, молочная продукция, мясо, сыр и рыба. Больше всего за день покупатели раскупили растительное масло.

Супермаркет «Сильпо». Фото: НикВести

Однако ситуация в других торговых сетях отличается. Например, подобного не наблюдается в «Таврии».

«Таврия». Фото: НикВести «Таврия». Фото: НикВести

В то же время общего дефицита продуктов в Украине пока нет, заявил глава столичного управления Госпродпотребслужбы Анатолий Катеренчук. По его словам, из-за российских ударов по логистическим складам ситуация с поставками может быстро меняться, поэтому дома рекомендуется иметь запас питьевой воды и основных продуктов на 7–12 дней.

При этом Анатолий Катеренчук призвал не скупать продукты на месяц вперед. По его словам, запас должен соответствовать реальным потребностям семьи, а продукты нужно хранить в соответствии с их условиями и сроками годности.

— В первую очередь, сегодня у нас дома должны быть запасы питьевой воды. Это обязательное условие. А также повседневные продукты питания, которые люди потребляют, — призвал Анатолий Катеренчук.

Реклама

Напомним, вечером 29 августа российские войска атаковали Николаевский район ударными беспилотниками «Шахед». Под ударом оказалось предприятие пищевой промышленности.

30 августа стало известно, что удар пришелся по производственному комплексу PepsiCo в Николаевской области, где производят газированные напитки Pepsi и холодный чай Lipton Ice Tea.

Отметим, что с начала июля Россия усилила удары по складской и логистической инфраструктуре Украины. За это время были повреждены или уничтожены более 400 тысяч квадратных метров складских площадей, в частности объекты ритейлеров, дистрибьюторов и производителей. Особенно интенсивными атаки стали в августе — под удары попадали склады и распределительные центры продуктовых сетей.

На этом фоне министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий отметил, что из-за дополнительных расходов на перевозку и хранение некоторые товары могут подорожать, однако значительного роста цен не ожидается.