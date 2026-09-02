 На полках супермаркетов в Николаеве наблюдается дефицит отдельных товаров: некоторые почти пусты

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Главная Новости Общество 19:50, 02 сентября, 2026

На полках супермаркетов в Николаеве наблюдается дефицит отдельных товаров: некоторые почти пусты

Супермаркет «АТБ» на 3-й Слобідській. Фото: НикВестиСупермаркет «АТБ» на 3-й Слободской. Фото: НикВести

Жители Николаева последние несколько дней активно скупают продукты первой необходимости в супермаркетах города. В частности, в нескольких из них почти не осталось круп, макарон и яиц, а также опустели полки с молочной продукцией.

Корреспондент «НикВести» осмотрел несколько супермаркетов в центре города.

В частности, в супермаркете «АТБ» на проспекте Центральном вместо круп и муки полки заполнены преимущественно бутилированной водой. Также отсутствуют сахар и соль. На полках, где раньше были яйца, сейчас также выставлена вода.

Супермаркет на проспекті Центральному. Фото: НикВестиСупермаркет на проспекте Центральном. Фото: НикВести
Супермаркет на проспекті Центральному. Фото: НикВестиСупермаркет на Центральном проспекте. Фото: НикВести
Супермаркет на проспекті Центральному. Фото: НикВестиСупермаркет на проспекте Центральном. Фото: НикВести
Супермаркет на проспекті Центральному. Фото: НикВестиСупермаркет на проспекте Центральном. Фото: НикВести
Супермаркет на проспекті Центральному. Фото: НикВестиСупермаркет на проспекте Центральном. Фото: НикВести

Аналогичная ситуация и в «АТБ» на 3-й Слободской, где отдельные отделы даже закрыли для посетителей.

Супермаркет на проспекті Центральному. Фото: НикВестиСупермаркет на проспекте Центральном. Фото: НикВести
Супермаркет на проспекті Центральному. Фото: НикВестиСупермаркет на проспекте Центральном. Фото: НикВести

В супермаркете «Сильпо» на улице Бедзая рассказали, что в наличии есть крупы, макароны, молочная продукция, мясо, сыр и рыба. Больше всего за день покупатели раскупили растительное масло.

Супермаркет «Сільпо». Фото: НикВестиСупермаркет «Сильпо». Фото: НикВести

Однако ситуация в других торговых сетях отличается. Например, подобного не наблюдается в «Таврии».

«Таврія». Фото: НикВести«Таврия». Фото: НикВести
«Таврія». Фото: НикВести«Таврия». Фото: НикВести

В то же время общего дефицита продуктов в Украине пока нет, заявил глава столичного управления Госпродпотребслужбы Анатолий Катеренчук. По его словам, из-за российских ударов по логистическим складам ситуация с поставками может быстро меняться, поэтому дома рекомендуется иметь запас питьевой воды и основных продуктов на 7–12 дней.

При этом Анатолий Катеренчук призвал не скупать продукты на месяц вперед. По его словам, запас должен соответствовать реальным потребностям семьи, а продукты нужно хранить в соответствии с их условиями и сроками годности.

— В первую очередь, сегодня у нас дома должны быть запасы питьевой воды. Это обязательное условие. А также повседневные продукты питания, которые люди потребляют, — призвал Анатолий Катеренчук.

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Напомним, вечером 29 августа российские войска атаковали Николаевский район ударными беспилотниками «Шахед». Под ударом оказалось предприятие пищевой промышленности.

30 августа стало известно, что удар пришелся по производственному комплексу PepsiCo в Николаевской области, где производят газированные напитки Pepsi и холодный чай Lipton Ice Tea.

Отметим, что с начала июля Россия усилила удары по складской и логистической инфраструктуре Украины. За это время были повреждены или уничтожены более 400 тысяч квадратных метров складских площадей, в частности объекты ритейлеров, дистрибьюторов и производителей. Особенно интенсивными атаки стали в августе — под удары попадали склады и распределительные центры продуктовых сетей.

На этом фоне министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий отметил, что из-за дополнительных расходов на перевозку и хранение некоторые товары могут подорожать, однако значительного роста цен не ожидается.

Авторы
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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