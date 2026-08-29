«Шахеды» атаковали предприятие недалеко от Николаева: возник масштабный пожар

Пожар после атаки на предприятии пищевой промышленности в Николаеве 29 августа. Фото: НикВести

Сегодня вечером, 29 августа, российские войска атаковали Николаевский район ударными беспилотниками «Shahed».

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

В результате атаки поврежден склад одного из предприятий пищевой промышленности. На территории возник пожар. Пострадавших нет.

Реклама

Николаевская область подверглась массированной атаке 29 августа

29 августа россияне атаковали энергетические объекты Николаевской области с помощью «Шахедов». Из-за повреждений электросетей в Николаеве и населенных пунктах Николаевского и Баштанского районов произошли аварийные отключения. По предварительным данным, без электроэнергии остались более 300 тысяч абонентов.

Из-за отключения электроэнергии в Николаеве временно не работали трамваи и троллейбусы. Пассажиров перевозили 37 троллейбусов PTS, которые могут преодолевать до 20 километров на автономном ходу. Для их работы и зарядки использовались дизельные генераторы.

Несмотря на отсутствие электроэнергии, в городе продолжали работать больницы, пункты выдачи очищенной воды и светофоры с автономным питанием. Городские службы также оказывали помощь жителям после атаки.

Помимо энергетических объектов, россияне нанесли удар по хозяйственному супермаркету в Николаеве. После атаки там возник пожар, который ликвидировали спасатели.

Удары по торговым сетям участились с обеих сторон

Удар по «Эпицентру» в Запорожье произошёл через несколько дней после атаки на два гипермаркета сети в Одессе. 24 августа россияне поразили торговые центры в Одесской области, один из которых сгорел на площади около 35 тысяч квадратных метров. В результате атаки также пострадали люди.

В то же время в последние месяцы Украина сама усилила удары по крупным торговым и логистическим объектам в России. В частности, украинские дроны регулярно атаковали склады крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. С середины июля было повреждено не менее 20 его объектов, а площадь уничтоженных складских помещений превысила 1,18 миллиона квадратных метров.

В августе под удары начал попадать и другой крупный российский маркетплейс — Ozon. За несколько дней украинские дроны атаковали его логистические центры в разных регионах России, часть объектов получила значительные повреждения или прекратила работу.

Такие удары Украина использует не только для нанесения экономического ущерба. Среди целей также называют перенос последствий войны ближе к повседневной жизни россиян. Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди ранее объяснял, что речь идет, в частности, о разрушении иллюзии безопасной жизни в тылу России.