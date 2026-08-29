«Шахеды» атаковали предприятие недалеко от Николаева: возник масштабный пожар
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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Сегодня вечером, 29 августа, российские войска атаковали Николаевский район ударными беспилотниками «Shahed».
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
В результате атаки поврежден склад одного из предприятий пищевой промышленности. На территории возник пожар. Пострадавших нет.
Николаевская область подверглась массированной атаке 29 августа
29 августа россияне атаковали энергетические объекты Николаевской области с помощью «Шахедов». Из-за повреждений электросетей в Николаеве и населенных пунктах Николаевского и Баштанского районов произошли аварийные отключения. По предварительным данным, без электроэнергии остались более 300 тысяч абонентов.
Из-за отключения электроэнергии в Николаеве временно не работали трамваи и троллейбусы. Пассажиров перевозили 37 троллейбусов PTS, которые могут преодолевать до 20 километров на автономном ходу. Для их работы и зарядки использовались дизельные генераторы.
Несмотря на отсутствие электроэнергии, в городе продолжали работать больницы, пункты выдачи очищенной воды и светофоры с автономным питанием. Городские службы также оказывали помощь жителям после атаки.
Помимо энергетических объектов, россияне нанесли удар по хозяйственному супермаркету в Николаеве. После атаки там возник пожар, который ликвидировали спасатели.
Удары по торговым сетям участились с обеих сторон
Удар по «Эпицентру» в Запорожье произошёл через несколько дней после атаки на два гипермаркета сети в Одессе. 24 августа россияне поразили торговые центры в Одесской области, один из которых сгорел на площади около 35 тысяч квадратных метров. В результате атаки также пострадали люди.
В то же время в последние месяцы Украина сама усилила удары по крупным торговым и логистическим объектам в России. В частности, украинские дроны регулярно атаковали склады крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. С середины июля было повреждено не менее 20 его объектов, а площадь уничтоженных складских помещений превысила 1,18 миллиона квадратных метров.
В августе под удары начал попадать и другой крупный российский маркетплейс — Ozon. За несколько дней украинские дроны атаковали его логистические центры в разных регионах России, часть объектов получила значительные повреждения или прекратила работу.
Такие удары Украина использует не только для нанесения экономического ущерба. Среди целей также называют перенос последствий войны ближе к повседневной жизни россиян. Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди ранее объяснял, что речь идет, в частности, о разрушении иллюзии безопасной жизни в тылу России.
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