 Более 300 тысяч абонентов в Николаевской области остались без света из-за атаки на энергетику

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Главная Новости Оборона 10:01, 29 августа, 2026

Более 300 тысяч абонентов в Николаевской области остались без света из-за атаки на энергетику

Росіяни вдарили по енергетиці Миколаївщини. Ілюстративне фото: kurs.com.uaРоссияне нанесли удар по энергетике Николаевской области. Иллюстративное фото: kurs.com.ua

Сегодня утром, 29 августа, россияне вновь атаковали энергетику Николаевской области ракетами «Шахед». В результате атаки повреждены энергетические объекты в области, ряд участков был аварийно отключен.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Проблемы с электричеством возникли в Николаеве и населенных пунктах Николаевского и Баштанского районов. По предварительной информации, без света остались более 300 тысяч абонентов.

Энергетики и соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением электроснабжения. Для скорейшего восстановления света задействуют все имеющиеся силы и ресурсы.

Из-за обесточивания электросетей в результате российского обстрела в Николаеве также временно приостановили движение трамваев и троллейбусов. В настоящее время пассажиров перевозят 37 троллейбусов PTS, которые могут двигаться автономно на расстояние до 20 километров. Для их работы и подзарядки используются дизельные генераторы.

Напомним, что накануне россияне несколько раз атаковали Николаев и область различными видами вооружения. В Николаеве повреждены хозяйственный супермаркет, складское помещение, административное здание, три гаража, автомобиль и окна трех многоквартирных домов.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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