 Из-за отключения света в Николаеве временно приостановили движение трамваев и части троллейбусов

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Из-за отключения света в Николаеве временно приостановили движение трамваев и части троллейбусов

Через знеструмлення у Миколаєві тимчасово зупинили трамваї та частину тролейбусів. Архівне фото: НикВестиИз-за отключения электроэнергии в Николаеве временно приостановили движение трамваев и части троллейбусов. Архивное фото: НикВести

Из-за отключения электросетей в результате российского обстрела в Николаеве временно приостановили движение трамваев и троллейбусов «Днепр».

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

В настоящее время пассажиров перевозят 37 троллейбусов PTS, которые могут двигаться автономно на расстояние до 20 километров. Для их работы и подзарядки используются дизельные генераторы.

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По мере стабилизации ситуации электротранспорт будет постепенно возвращаться на маршруты.

Также временно изменена схема движения троллейбуса № 8. Сегодня он будет курсировать от конечной остановки «Матвеевка» до Железнодорожного вокзала и в обратном направлении — без заезда на кладбище. Водители будут дополнительно объявлять направление движения и конечную остановку во время поездки.

Напомним, накануне россияне несколько раз атаковали Николаев и область различными видами вооружения. В Николаеве повреждены хозяйственный супермаркет, складское помещение, административное здание, три гаража, автомобиль и окна трех многоквартирных домов.

Утром в субботу, 29 августа, Николаев и область также подверглись российским атакам. После этого часть города и области осталась без света.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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