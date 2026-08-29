 Николаев работает без электричества, транспорт, больницы и пункты водоснабжения обеспечены электроэнергией, — Сенкевич

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Главная Новости Инциденты 11:05, 29 августа, 2026

Николаев работает без электричества, транспорт, больницы и пункты водоснабжения обеспечены электроэнергией, — Сенкевич

Точки видачі води у Миколаєві. Фото: НикВестиПункты выдачи воды в Николаеве. Фото: НикВести

Несмотря на полное отключение электричества в Николаеве после российского нападения, в городе продолжают работать больницы, пункты выдачи воды, светофоры с автономным питанием и часть общественного транспорта.

Энергетики тем временем восстанавливают поврежденные сети, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

По его словам, для перевозки пассажиров задействованы 37 троллейбусов PTS с автономным пробегом до 20 километров. Их будут заряжать от дизельных генераторов. Трамваи и троллейбусы «Днепр» пока не работают — их планируют вернуть на маршруты, как только это станет технически возможным.

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Маршрут №8 сегодня курсирует между Матвеевкой и Железнодорожным вокзалом без заездов на кладбище.

Светофоры с автономным питанием продолжают работать. Также в городе действуют пункты выдачи очищенной воды на базе «Николаевоблтеплоэнерго» и в трамвайном депо по улице Евгения Ещенко, 17.

«Больницы и другие важные объекты обеспечены генераторами, чтобы продолжать работу даже без централизованного электроснабжения», — отметил Александр Сенкевич.

Городские службы также помогают жителям, чье имущество пострадало в результате атаки.

В то же время из-за воздушных тревог часть восстановительных работ приходится приостанавливать. Александр Сенкевич подчеркнул, что безопасность работников городских служб и энергетиков остается приоритетом.

«Есть и вопросы, о которых сейчас не можем говорить открыто из соображений безопасности. Но это не означает, что их оставляют без внимания. Городские власти держат ситуацию под контролем и работают над всеми необходимыми решениями совместно с соответствующими службами», — подчеркнул мэр.

Что известно об отключении электроэнергии

Напомним, утром 29 августа россияне атаковали энергетические объекты Николаевской области ракетами «Шахед». Из-за повреждений ряд участков электросетей был аварийно отключен.

Без электричества остались Николаев и общины Николаевского и Баштанского районов. По предварительным данным, речь шла о более чем 300 тысячах абонентов. Энергетики продолжают работать над восстановлением электроснабжения.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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