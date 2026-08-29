Спасатели показали кадры работ после обстрела хозяйственного супермаркета в Николаеве

Спасатели работают на месте пожара, возникшего после российского обстрела хозяйственного супермаркета в Николаеве. Фото: ГСЧС

Спасатели показали, как работали на месте пожара, возникшего после российской атаки на хозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа. Пожар потушен, пострадавших нет.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

Пожар произошел в результате утренней атаки россиян на город. Помимо супермаркета, повреждены также склады.

Пожар в Николаевской области 28 августа. Фото: ГСЧС

В то же время 28 августа в Николаевской области спасатели потушили еще три пожара — горели автомобиль, гараж и нежилое здание, отметили в ГСЧС.

В Первомайском районе, за пределами села Бурилово Кривоозерской общины, загорелся легковой автомобиль. Пожар площадью 4 квадратных метра ликвидировали.

Еще два пожара произошли в Баштанском районе. Там горели нежилое здание и гараж площадью 10 и 25 квадратных метров соответственно. Причины возгорания и обстоятельства пожаров устанавливают специалисты.

Спасатели работают на месте пожара, возникшего после российского обстрела хозяйственного супермаркета в Николаеве. Фото: ГСЧС

Спасатели работают на месте пожара, возникшего после российского обстрела хозяйственного супермаркета в Николаеве. Фото: ГСЧС

Спасатели работают на месте пожара, возникшего после российского обстрела хозяйственного супермаркета в Николаеве. Фото: ГСЧС

Спасатели работают на месте пожара, возникшего после российского обстрела хозяйственного супермаркета в Николаеве. Фото: ГСЧС

Спасатели работают на месте пожара, возникшего после российского обстрела хозяйственного супермаркета в Николаеве. Фото: ГСЧС

Спасатели работают на месте пожара, возникшего после российского обстрела хозяйственного супермаркета в Николаеве. Фото: ГСЧС

Спасатели работают на месте пожара, возникшего после российского обстрела хозяйственного супермаркета в Николаеве. Фото: ГСЧС

Спасатели работают на месте пожара, возникшего после российского обстрела хозяйственного супермаркета в Николаеве. Фото: ГСЧС

Спасатели работают на месте пожара, возникшего после российского обстрела хозяйственного супермаркета в Николаеве. Фото: ГСЧС

Спасатели работают на месте пожара, возникшего после российского обстрела хозяйственного супермаркета в Николаеве. Фото: ГСЧС

Спасатели работают на месте пожара, возникшего после российского обстрела хозяйственного супермаркета в Николаеве. Фото: ГСЧС

Спасатели работают на месте пожара, возникшего после российского обстрела хозяйственного супермаркета в Николаеве. Фото: ГСЧС

Спасатели работают на месте пожара, возникшего после российского обстрела хозяйственного супермаркета в Николаеве. Фото: ГСЧС

Спасатели работают на месте пожара, возникшего после российского обстрела хозяйственного супермаркета в Николаеве. Фото: ГСЧС