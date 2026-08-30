 Американская компания PepsiCo заявила об ударе россиян по их предприятию возле Николаева

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Американская компания PepsiCo заявила об ударе россиян по их предприятию возле Николаева

Росія атакувала виробничий комплекс PepsiCo на МиколаївщиніРоссия нанесла удар по производственному комплексу PepsiCo в Николаевской области

29 августа российские войска нанесли удар по производственному комплексу PepsiCo в Николаевской области, где производятся газированные напитки Pepsi и холодный чай Lipton Ice Tea.

Среди работников пострадавших нет, сообщила пресс-служба компании.

В настоящее время PepsiCo оценивает масштабы повреждений. В компании отметили, что работают над возобновлением поставок своей продукции клиентам и потребителям в Украине.

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В то же время в PepsiCo не раскрыли подробностей о характере и масштабах разрушений, а также не назвали возможные сроки возобновления работы предприятия.

PepsiCo — американская транснациональная корпорация. Компания PepsiCo, Inc. зарегистрирована в штате Северная Каролина, а ее головной офис расположен в штате Нью-Йорк. В Украине у PepsiCo есть три предприятия, два из которых — производственные комплексы в Николаевской области.

Компания производит здесь соки, снеки, газированные напитки и холодный чай. Ей принадлежат, в частности, бренды «Сандора», «Садочок», Pepsi, 7UP, Mirinda и Lipton Ice Tea.

Отметим, что это не первая атака, в результате которой пострадали производственные мощности PepsiCo. В 2022 году компания из-за близости Николаевской области к линии фронта перенесла одно из своих производств в Вишневое Киевской области.

Впрочем, и это предприятие понесло повреждения. В сентябре 2023 года в результате пожара после ракетного удара были разрушены склад молочной продукции и производственные помещения. После этого основной продукт компании — напиток Pepsi — пришлось импортировать в Украину.

Напомним, что вечером 29 августа российские войска атаковали Николаевский район ударными беспилотниками «Shahed». В Николаевском районе под ударом оказалось предприятие пищевой промышленности.

Николаевская область подверглась массированной атаке 29 августа

29 августа россияне атаковали энергетические объекты Николаевской области с помощью «Шахедов». Из-за повреждений электросетей в Николаеве и населенных пунктах Николаевского и Баштанского районов произошли аварийные отключения. По предварительным данным, без электроэнергии остались более 300 тысяч абонентов.

Из-за отключения электроэнергии в Николаеве временно не работали трамваи и троллейбусы. Пассажиров перевозили 37 троллейбусов PTS, которые могут преодолевать до 20 километров на автономном ходу. Для их работы и зарядки использовались дизельные генераторы.

Несмотря на отсутствие электроэнергии, в городе продолжали работать больницы, пункты выдачи очищенной воды и светофоры с автономным питанием. Городские службы также оказывали помощь жителям после атаки.

Помимо энергетических объектов, россияне нанесли удар по хозяйственному супермаркету в Николаеве. После атаки там возник пожар, который ликвидировали спасатели.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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