В июле в Николаевской области больше всего подорожали фрукты и масло

За прошлый месяц больше всего подорожали масло и фрукты. Иллюстративное фото «Фокус»

На потребительском рынке Николаевской области инфляция в июле по сравнению с июнем составила 1%. Среди продуктов больше всего подорожали масло и фрукты, а подешевели овощи.

Об этом сообщили в Главном управлении статистики Николаевской области.

Указано, что цены на продукты и безалкогольные напитки за месяц выросли на 0,6%. Больше всего — на 7,5% — подорожали фрукты. На 4,9–2,5% выросли цены на масло, творог и мягкий сыр, подсолнечное масло, молоко, безалкогольные напитки, сахар. Подешевели овощи на 9,2%, гречка — на 5,9%, мясо птицы — на 3,9%.

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Алкоголь и табачные изделия стали стоить на 0,8% дороже. Это связывают с подорожанием табачных изделий на 2,0%.

Также сообщили, что цены на одежду и обувь снизились на 6,3%: на одежду — на 7,6%, на обувь — на 4,6%.

Рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 5,0% связывают с подорожанием уборки и вывоза мусора в 1,7 раза, твердого топлива (дров, пеллет) — на 39,0%, аренды жилья — на 2,1%.

Цены на транспорт выросли на 0,4% в основном из-за подорожания проезда в междугороднем поезде на 4,5%, бензина А-92 — на 4,2% и А-95 — на 1,5%.

Ранее сообщалось, что во втором полугодии 2026 года инфляция в Украине вновь начнёт ускоряться и к концу года может достичь 10%. Снижаться она, по прогнозу Национального банка Украины, начнёт только в 2027 году.