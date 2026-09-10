 В Снигиревке мужчину подозревают в убийстве односельчанина, теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы

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Главная Новости Правосудие 15:50, 10 сентября, 2026

В Снигиревке мужчину подозревают в убийстве односельчанина, теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы

У Снігурівці чоловіка підозрюють у вбивстві односельчанина. Фото: НацполіціїВ Снигиревке мужчину подозревают в убийстве односельчанина. Фото: Нацполиции

В Снигиревке мужчину задержали по подозрению в убийстве односельчанина. По данным следствия, он дважды ударил мужчину ножом в живот. Потерпевший скончался на месте.

Об этом сообщили в Нацполиции и прокуратуре Николаевской области.

Отмечается, что тело 61-летнего жителя села Евгеньевка 9 сентября в его доме обнаружила соседка, которая сообщила об этом в полицию.

По данным следствия, в тот день между мужчинами возник конфликт. Подозреваемый, который был в нетрезвом состоянии, пошел домой, взял нож, а затем вернулся в дом знакомого.

Между мужчинами вновь возникла ссора. В ходе нее, по версии следствия, мужчина умышленно дважды ударил знакомого ножом в живот. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

У Снігурівці чоловіка підозрюють у вбивстві односельчанина. Фото: НацполіціїВ Снигиревке мужчину подозревают в убийстве односельчанина. Фото: Нацполиция
У Снігурівці чоловіка підозрюють у вбивстві односельчанина. Фото: прокуратура МиколаївщиниВ Снигиревке мужчину подозревают в убийстве односельчанина. Фото: прокуратура Николаевской области
У Снігурівці чоловіка підозрюють у вбивстві односельчанина. Фото: прокуратура МиколаївщиниВ Снигиревке мужчину подозревают в убийстве односельчанина. Фото: прокуратура Николаевской области

Правоохранители изъяли с места происшествия нож и другие вещественные доказательства и направили их на экспертизу.

Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Закарпатье 18-летнего парня задержали по подозрению в убийстве собственной матери. По данным прокуратуры, он снимал нападение на мобильный телефон. О преступлении правоохранителям рассказал его брат-близнец.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

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