В Снигиревке мужчину подозревают в убийстве односельчанина, теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы

В Снигиревке мужчину подозревают в убийстве односельчанина. Фото: Нацполиции

В Снигиревке мужчину задержали по подозрению в убийстве односельчанина. По данным следствия, он дважды ударил мужчину ножом в живот. Потерпевший скончался на месте.

Об этом сообщили в Нацполиции и прокуратуре Николаевской области.

Отмечается, что тело 61-летнего жителя села Евгеньевка 9 сентября в его доме обнаружила соседка, которая сообщила об этом в полицию.

По данным следствия, в тот день между мужчинами возник конфликт. Подозреваемый, который был в нетрезвом состоянии, пошел домой, взял нож, а затем вернулся в дом знакомого.

Между мужчинами вновь возникла ссора. В ходе нее, по версии следствия, мужчина умышленно дважды ударил знакомого ножом в живот. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

В Снигиревке мужчину подозревают в убийстве односельчанина. Фото: Нацполиция В Снигиревке мужчину подозревают в убийстве односельчанина. Фото: прокуратура Николаевской области В Снигиревке мужчину подозревают в убийстве односельчанина. Фото: прокуратура Николаевской области

Правоохранители изъяли с места происшествия нож и другие вещественные доказательства и направили их на экспертизу.

Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в Закарпатье 18-летнего парня задержали по подозрению в убийстве собственной матери. По данным прокуратуры, он снимал нападение на мобильный телефон. О преступлении правоохранителям рассказал его брат-близнец.