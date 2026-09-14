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Верховный Суд отменил генеральный план села Черноморка в Николаевской области

Верховний Суд скасував генплан села Чорноморка на МиколаївщиніВерховный Суд отменил генеральный план села Черноморка в Николаевской области

Верховный Суд оставил в силе решение об отмене утверждения генерального плана села Черноморка Очаковского района.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Прокуратура обратилась в суд в интересах государства с иском о признании противоправным и недействительным решения об утверждении градостроительной документации — генерального плана села Черноморка с планом зонирования территории и детальным планом промышленной зоны для строительства и эксплуатации глубоководного морского порта.

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В сентябре 2026 года Верховный Суд подтвердил законность решений судов предыдущих инстанций и поддержал позицию прокуратуры.

Суд установил, что при разработке и утверждении градостроительной документации орган местного самоуправления нарушил требования законодательства об обязательном проведении санитарно-эпидемиологической и экологической экспертиз.

Речь идет, в частности, о требованиях законов Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», «Об охране окружающей природной среды» и «Об экологической экспертизе».

Напомним, в апреле 2026 года Пятый апелляционный административный суд подтвердил нарушения при утверждении генерального плана села Черноморка, что в Николаевской области. В прокуратуре пояснили, что документ был принят без обязательных согласований и экспертиз.

Ранее глава Черноморской общины Андрей Дмитренко заявлял, что судебное решение затруднило работу с землей и недвижимостью и создало проблемы для жителей.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.
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