На Николаевщине 18-летний парень во время семейного праздника несколько раз ударил ножом мужчину

В Константиновской общине Николаевской области 18-летний молодой человек во время конфликта на семейном торжестве несколько раз ударил ножом 35-летнего мужчину.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Николаевской области.

Инцидент произошел вечером 12 сентября в одном из сел Константиновской общины. Сообщение о тяжело раненом мужчине в полицию поступило от его жены.

По предварительным данным, между 18-летним юношей и 35-летним мужчиной возник словесный конфликт. В ходе него молодой человек несколько раз ударил потерпевшего ножом в туловище. Мужчину госпитализировали. Сейчас он находится в послеоперационном состоянии под наблюдением врачей.

На месте происшествия полицейские изъяли нож, который направили на экспертизу.

Следователи задержали 18-летнего фигуранта в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По согласованию с Николаевской окружной прокуратурой ему сообщили о подозрении по части 1 статьи 121 УК Украины — умышленное причинение тяжких телесных повреждений.

В ближайшее время суд должен избрать подозреваемому меру пресечения. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Снигуровке мужчину задержали по подозрению в убийстве односельчанина. По данным следствия, он дважды ударил мужчину ножом в живот. Потерпевший скончался на месте.