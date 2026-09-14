 На Николаевщине 18-летний парень во время семейного праздника несколько раз ударил ножом мужчину

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Главная Новости Инциденты 17:18, 14 сентября, 2026

На Николаевщине 18-летний парень во время семейного праздника несколько раз ударил ножом мужчину

В Константиновской общине Николаевской области 18-летний молодой человек во время конфликта на семейном торжестве несколько раз ударил ножом 35-летнего мужчину.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Николаевской области.

Инцидент произошел вечером 12 сентября в одном из сел Константиновской общины. Сообщение о тяжело раненом мужчине в полицию поступило от его жены.

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По предварительным данным, между 18-летним юношей и 35-летним мужчиной возник словесный конфликт. В ходе него молодой человек несколько раз ударил потерпевшего ножом в туловище. Мужчину госпитализировали. Сейчас он находится в послеоперационном состоянии под наблюдением врачей.

На месте происшествия полицейские изъяли нож, который направили на экспертизу.

Следователи задержали 18-летнего фигуранта в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По согласованию с Николаевской окружной прокуратурой ему сообщили о подозрении по части 1 статьи 121 УК Украины — умышленное причинение тяжких телесных повреждений.

В ближайшее время суд должен избрать подозреваемому меру пресечения. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Снигуровке мужчину задержали по подозрению в убийстве односельчанина. По данным следствия, он дважды ударил мужчину ножом в живот. Потерпевший скончался на месте.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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