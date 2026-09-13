 В Николаеве провели областной чемпионат по баскетболу в честь Дня города

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Главная Новости Спорт 19:09, 13 сентября, 2026

В Николаеве провели областной чемпионат по баскетболу в честь Дня города

До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: НикВестиКо Дню города в Николаеве прошел областной чемпионат по баскетболу. Фото: НикВести

В яхт-клубе в Николаеве 12 сентября прошел Открытый чемпионат Николаевской области по баскетболу 3х3, приуроченный ко Дню города и Дню работников физической культуры и спорта.

Об этом сообщает корреспондент «НикВести».

Президент Федерации баскетбола Николаевской области и исполняющий обязанности главы Николаевской ОГА Георгий Решетилов рассказал, что турнир организовали ко Дню города как спортивный праздник. В соревнованиях приняли участие команды из Николаева, области и Одессы, среди участников были игроки Суперлиги и Высшей лиги.

Для участников также подготовили призовой фонд. За первое место команда получила 30 тысяч гривен, за второе — 20 тысяч, за третье — 10 тысяч гривен. Победителей наградили кубками и медалями.

Переможців нагородили кубками та медалями. Фото: НикВестиПобедителей наградили кубками и медалями. Фото: НикВести
Переможців нагородили кубками та медалями. Фото: НикВестиПобедителей наградили кубками и медалями. Фото: НикВести
Переможців нагородили кубками та медалями. Фото: НикВестиПобедителей наградили кубками и медалями. Фото: НикВести

Георгий Решетилов также отметил, что федерация планирует проводить такие соревнования и для женщин. В этом году отдельный женский или смешанный турнир уже не планируется, поскольку осенью стартуют сезоны Суперлиги и Высшей лиги.

— Следующий турнир, по предварительным планам, будем проводить в конце весны, и тогда уже сможем привлечь женщин, — сказал Георгий Решетилов.

До конца года в области также могут провести чемпионат по классическому баскетболу среди детских команд, добавил президент Федерации баскетбола Николаевской области.

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Всего в этом чемпионате приняли участие 26 команд. Их разделили на шесть групп, после чего восемь лучших команд вышли в плей-офф.

По итогам соревнований победителем чемпионата стала команда «Amateurs», которая в финале обыграла «Недра ЧИЛИ». Бронзовые медали завоевал «Нико-Баскет», одолев в матче за третье место «Built Different».

«В конкурсе трехочковых бросков победу одержал Артем Водолазский. МVP турнира стал Рамин Лутвалиев», — написали на странице «Нико-Баскета».

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До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: НикВестиКо Дню города в Николаеве провели областной чемпионат по баскетболу. Фото: НикВести
До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: НикВестиКо Дню города в Николаеве провели областной чемпионат по баскетболу. Фото: НикВести
До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: НикВестиКо Дню города в Николаеве провели областной чемпионат по баскетболу. Фото: НикВести
До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: НикВестиКо Дню города в Николаеве провели областной чемпионат по баскетболу. Фото: НикВести
До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: НикВестиКо Дню города в Николаеве провели областной чемпионат по баскетболу. Фото: НикВести
До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: НикВестиКо Дню города в Николаеве провели областной чемпионат по баскетболу. Фото: НикВести
До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: НикВестиКо Дню города в Николаеве провели областной чемпионат по баскетболу. Фото: НикВести
До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: НикВестиКо Дню города в Николаеве провели областной чемпионат по баскетболу. Фото: НикВести
До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: НикВестиКо Дню города в Николаеве провели областной чемпионат по баскетболу. Фото: НикВести
До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: НикВестиКо Дню города в Николаеве провели областной чемпионат по баскетболу. Фото: НикВести
До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: НикВестиКо Дню города в Николаеве провели областной чемпионат по баскетболу. Фото: НикВести
До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: НикВестиКо Дню города в Николаеве провели областной чемпионат по баскетболу. Фото: НикВести
До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: НикВестиКо Дню города в Николаеве провели областной чемпионат по баскетболу. Фото: НикВести
До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: НикВестиКо Дню города в Николаеве провели областной чемпионат по баскетболу. Фото: НикВести
До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: НикВестиКо Дню города в Николаеве прошел областной чемпионат по баскетболу. Фото: НикВести
До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: НикВестиКо Дню города в Николаеве провели областной чемпионат по баскетболу. Фото: НикВести
До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: НикВестиКо Дню города в Николаеве провели областной чемпионат по баскетболу. Фото: НикВести
До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: НикВестиКо Дню города в Николаеве провели областной чемпионат по баскетболу. Фото: НикВести
До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: НикВестиКо Дню города в Николаеве провели областной чемпионат по баскетболу. Фото: НикВести
До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: НикВестиКо Дню города в Николаеве провели областной чемпионат по баскетболу. Фото: НикВести
До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: НикВестиКо Дню города в Николаеве провели областной чемпионат по баскетболу. Фото: НикВести
До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: НикВестиКо Дню города в Николаеве провели областной чемпионат по баскетболу. Фото: НикВести
До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: НикВестиКо Дню города в Николаеве провели областной чемпионат по баскетболу. Фото: НикВести
До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: НикВестиКо Дню города в Николаеве провели областной чемпионат по баскетболу. Фото: НикВести
До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: НикВестиКо Дню города в Николаеве провели областной чемпионат по баскетболу. Фото: НикВести
До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: НикВестиКо Дню города в Николаеве провели областной чемпионат по баскетболу. Фото: НикВести
До Дня міста у Миколаєві провели чемпіонат області з баскетболу. Фото: НикВестиКо Дню города в Николаеве провели областной чемпионат по баскетболу. Фото: НикВести

Напомним, в августе 2026 года форвард «Нико-Баскета» и сборной Украины U-20 Максим Грищук покинул николаевский клуб, чтобы продолжить карьеру в студенческой лиге США. Чуть раньше в том же месяце о переезде за границу объявил ещё один воспитанник николаевского баскетбола — Максим Зайцев, который продолжит карьеру в литовском клубе «Акменес Краштас».

До этого, в июле 2026 года, Максим Грищук в составе юношеской сборной Украины U-20 стал чемпионом Европы в Дивизионе B, победив в финале Исландию — этот результат обеспечил сборной возвращение в элитный Дивизион А.

А ещё раньше, в июне 2026 года, баскетболисты «Нико-Баскета» стали серебряными призёрами Молодёжной лиги Украины.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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