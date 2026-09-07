Николаевский ветеран Дмитрий Сабин завоевал две награды на втором этапе рейтингового Всеукраинского турнира «Карпатский вызов».

Соревнования прошли в Ужгороде 5-6 сентября, сообщили в Управлении физической культуры и спорта Николаевского городского совета.

Отмечается, что соревнования проводились с целью привлечения ветеранов, военнослужащих и людей с инвалидностью к адаптивному спорту, популяризации таких дисциплин и содействия спортивной реабилитации и социальной адаптации участников.

Николаевский ветеран завоевал две награды на всеукраинском турнире «Карпатский вызов». Фото: Управление физической культуры и спорта Николаевского городского совета Николаевский ветеран завоевал две награды на всеукраинском турнире «Карпатский вызов». Фото: Управление физической культуры и спорта Николаевского городского совета Николаевский ветеран завоевал две награды на всеукраинском турнире «Карпатский вызов». Фото: Управление физической культуры и спорта Николаевского городского совета

Также турнир помог определить сильнейших спортсменов в своих категориях. По результатам рейтинговых этапов будет сформирована сборная Украины, которая представит страну на чемпионате Европы International Adaptive Games в литовском Каунасе.

По итогам турнира николаевский ветеран Дмитрий Сабин занял первое место в гребле, преодолев 385 метров за 50,385 секунды, третье место — в рывке гири весом 16 кг, выполнив 39 повторений. В жиме лежа с результатом 55 кг и 66 повторений он занял седьмое место.

Напомним, что николаевские спортсмены завоевали 10 медалей на Кубке «Юная Украина» по самбо, который проходил в Ужгороде с 29 августа по 1 сентября.