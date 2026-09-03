Николаевские спортсмены завоевали 10 наград на соревнованиях по самбо. Фото: ОО «Николаевская ОО ФСТ «Динамо» Украины»

Николаевские спортсмены завоевали 10 медалей на Кубке «Юная Украина» по самбо, который проходил в Ужгороде с 29 августа по 1 сентября.

Как сообщили в Николаевской областной организации ФСТ «Динамо» Украины, Кубок стал отборочным этапом к Чемпионату мира.

По итогам соревнований николаевские динамовцы завоевали следующие награды:

золотые медали завоевали Юлия Голембиевская, Илья Гурмаза, Анастасия Еремина и Егор Пацюк;

серебряные медали завоевали Мария Семененко, Илья Дидняк и Кристина Стецик;

бронзовые награды завоевали Матвей Богуш, Варвара Бащенко и Максим Пильник.

Николаевские спортсмены завоевали 10 наград на соревнованиях по самбо. Фото: ОО «Николаевская ОО ФСТ» Николаевские спортсмены завоевали 10 наград на соревнованиях по самбо. Фото: ОО «Николаевское отделение ФСТ» Николаевские спортсмены завоевали 10 наград на соревнованиях по самбо. Фото: ОО «Николаевская ОО ФСТ»

Напомним, что спортсмены Николаевской области завоевали три медали на Кубке Украины по спортивному и боевому самбо, который 14–16 августа проходил в Ивано-Франковске.