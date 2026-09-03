Николаевские спортсмены завоевали 10 наград на соревнованиях по самбо
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- Кристина ЛеоноваКорреспондент
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Николаевские спортсмены завоевали 10 медалей на Кубке «Юная Украина» по самбо, который проходил в Ужгороде с 29 августа по 1 сентября.
Как сообщили в Николаевской областной организации ФСТ «Динамо» Украины, Кубок стал отборочным этапом к Чемпионату мира.
По итогам соревнований николаевские динамовцы завоевали следующие награды:
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золотые медали завоевали Юлия Голембиевская, Илья Гурмаза, Анастасия Еремина и Егор Пацюк;
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серебряные медали завоевали Мария Семененко, Илья Дидняк и Кристина Стецик;
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бронзовые награды завоевали Матвей Богуш, Варвара Бащенко и Максим Пильник.
Напомним, что спортсмены Николаевской области завоевали три медали на Кубке Украины по спортивному и боевому самбо, который 14–16 августа проходил в Ивано-Франковске.
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