 Николаевские спортсмены завоевали 10 наград на соревнованиях по самбо

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Главная Новости Спорт 19:23, 03 сентября, 2026

Николаевские спортсмены завоевали 10 наград на соревнованиях по самбо

Миколаївські спортсмени здобули 10 нагород на змаганнях із самбо. Фото: ГО Миколаївська ОО ФСТ Николаевские спортсмены завоевали 10 наград на соревнованиях по самбо. Фото: ОО «Николаевская ОО ФСТ «Динамо» Украины»

Николаевские спортсмены завоевали 10 медалей на Кубке «Юная Украина» по самбо, который проходил в Ужгороде с 29 августа по 1 сентября.

Как сообщили в Николаевской областной организации ФСТ «Динамо» Украины, Кубок стал отборочным этапом к Чемпионату мира.

По итогам соревнований николаевские динамовцы завоевали следующие награды:

  • золотые медали завоевали Юлия Голембиевская, Илья Гурмаза, Анастасия Еремина и Егор Пацюк;

  • серебряные медали завоевали Мария Семененко, Илья Дидняк и Кристина Стецик;

  • бронзовые награды завоевали Матвей Богуш, Варвара Бащенко и Максим Пильник.

Миколаївські спортсмени здобули 10 нагород на змаганнях із самбо. Фото: ГО Миколаївська ОО ФСТНиколаевские спортсмены завоевали 10 наград на соревнованиях по самбо. Фото: ОО «Николаевская ОО ФСТ»
Миколаївські спортсмени здобули 10 нагород на змаганнях із самбо. Фото: ГО Миколаївська ОО ФСТНиколаевские спортсмены завоевали 10 наград на соревнованиях по самбо. Фото: ОО «Николаевское отделение ФСТ»
Миколаївські спортсмени здобули 10 нагород на змаганнях із самбо. Фото: ГО Миколаївська ОО ФСТНиколаевские спортсмены завоевали 10 наград на соревнованиях по самбо. Фото: ОО «Николаевская ОО ФСТ»

Напомним, что спортсмены Николаевской области завоевали три медали на Кубке Украины по спортивному и боевому самбо, который 14–16 августа проходил в Ивано-Франковске.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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