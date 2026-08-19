 Самбисты Николаевской области завоевали 3 награды на Кубке Украины

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Главная Новости Спорт 18:50, 19 августа, 2026

Самбисты Николаевской области завоевали 3 награды на Кубке Украины

самбісти Миколаївщини здобули 3 нагороди на Чемпіонаті. Фото: Миколаївська ОВАСамбисты Николаевской области завоевали 3 награды на чемпионате. Фото: Николаевская ОГА

Спортсмены Николаевской области завоевали три медали на Кубке Украины по спортивному и боевому самбо, который 14–16 августа проходил в Ивано-Франковске.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

В соревнованиях приняли участие мужчины и женщины, которые разыграли 32 комплекта наград в четырёх дисциплинах. Кубок Украины также стал этапом отбора в состав национальной сборной для участия в чемпионате мира.

самбісти Миколаївщини здобули 3 нагороди на Чемпіонаті. Фото: Миколаївська ОВАСамбисты Николаевской области завоевали 3 награды на чемпионате. Фото: Николаевская ОГА
самбісти Миколаївщини здобули 3 нагороди на Чемпіонаті. Фото: Миколаївська ОВАСамбисты Николаевской области завоевали 3 награды на чемпионате. Фото: Николаевская ОГА
самбісти Миколаївщини здобули 3 нагороди на Чемпіонаті. Фото: Миколаївська ОВАСамбисты Николаевской области завоевали 3 награды на чемпионате. Фото: Николаевская ОГА

Николаевскую область на соревнованиях представили трое спортсменов, которые завоевали награды:

  • Александр Гик — золотая медаль в весовой категории до 88 кг;
  • Виталий Красножон — серебряная медаль в весовой категории до 79 кг;
  • Павел Пинзул — бронзовая медаль в весовой категории до 88 кг.

В Николаевской ОГА поздравили спортсменов и их тренеров с результатами.

Напомним, что спортсмены Школы высшего спортивного мастерства Николаева завоевали шесть медалей на чемпионате Украины по велоспорту. Соревнования проходили во Львове с 10 по 14 августа.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

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