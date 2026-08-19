Самбисты Николаевской области завоевали 3 награды на Кубке Украины
-
- Светлана ИванченкоКорреспондент
-
-
Спортсмены Николаевской области завоевали три медали на Кубке Украины по спортивному и боевому самбо, который 14–16 августа проходил в Ивано-Франковске.
Об этом сообщили в Николаевской ОВА.
В соревнованиях приняли участие мужчины и женщины, которые разыграли 32 комплекта наград в четырёх дисциплинах. Кубок Украины также стал этапом отбора в состав национальной сборной для участия в чемпионате мира.
Николаевскую область на соревнованиях представили трое спортсменов, которые завоевали награды:
- Александр Гик — золотая медаль в весовой категории до 88 кг;
- Виталий Красножон — серебряная медаль в весовой категории до 79 кг;
- Павел Пинзул — бронзовая медаль в весовой категории до 88 кг.
В Николаевской ОГА поздравили спортсменов и их тренеров с результатами.
Напомним, что спортсмены Школы высшего спортивного мастерства Николаева завоевали шесть медалей на чемпионате Украины по велоспорту. Соревнования проходили во Львове с 10 по 14 августа.
Последние новости про: Николаевщина
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести