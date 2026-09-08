Николаев передаст ₴100 тыс. области на проект реконструкции роддома № 3, где планируют создать перинатальный центр

Николаев передаст области субвенцию на проект реконструкции перинатального центра. Фото: Николаевская ОВА

Николаев разработал проект реконструкции роддома №3. Но поскольку город передал медучреждение области, то теперь не может оплатить работы подрядчику. Поэтому планируют передать около 100 тысяч гривен субвенции области, чтобы рассчитаться за выполненные работы.

Об этом шла речь во время аппаратного совещания в исполкоме Николаевского горсовета 7 сентября, пишут «НикВести».

Мэр Александр Сенкевич сообщил, что город разрабатывал проект реконструкции роддома №3 в Николаеве. Город передал его области.

— Организация, которая занималась этим проектированием, завершила работу. Деньги мы предусмотрели, но в связи с тем, что мы передали этот объект, мы уже не можем заплатить им за выполненные работы, — рассказал мэр.

Проект реконструкции перинатального центра, представленный в 2024 году. Фото: Николаевский горсовет

Поэтому в мэрии видят единственный способ оплатить расходы — передать субвенцию области. Мэр поручил директору финансового департамента Николаевского горсовета Вере Святелик подготовить проект решения о передаче субвенции на сессии в сентябре.

— Там сколько, 100 с чем-то тысяч? Надо с ними рассчитаться: работа выполнена, проект очень хороший, — сказал Александр Сенкевич.

Он добавил, что Николаевская ОВА планирует создать областной перинатальный центр.

— У нас город Николаев — едва ли не единственный областной центр, в котором нет перинатального центра. Поэтому идея передачи этого объекта как раз заключалась в создании областного перинатального центра на базе третьего родильного дома. Тот ремонт, который мы там планировали провести, и тот проект как раз предусматривают именно это, — сообщил мэр.

Родильный дом №3, который Николаев передал области. Фото: Николаевская ОВА Родильный дом № 3, который Николаев передал области. Фото: Николаевская ОВА

По его словам, планировалось создать городской перинатальный центр, но это не удалось.

— К сожалению, сегодняшние условия работы с Национальной службой здравоохранения не позволяют нам этого делать. То есть количество родов не позволяет нам получить необходимое количество средств для содержания этого объекта. Он может лишь стать частью областной клинической больницы, — добавил Александр Сенкевич.

Планы города по созданию перинатального центра

В мае 2023 года начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай заверила, что город уверенно движется к созданию перинатального центра. Из бюджета уже были выделены средства для проведения первоочередных работ.

В декабре 2023 года городское управление здравоохранения сообщало, что в Николаеве продолжаются работы по созданию единого перинатального центра. С 2024 года там планировали оборудовать кабинет и установить оборудование для проведения маммографических обследований женщин.

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В Программе экономического и социального развития Николаевской области на 2024 год, принятой на сессии облсовета 14 декабря 2023 года, речь шла о создании на базе родильного дома № 3 перинатального центра стоимостью 148 миллионов гривен. Работы планировалось провести в 2024–2027 годах.

В сентябре 2024 года в Николаеве определили победителей конкурса на лучший проект реконструкции роддома № 3 в перинатальный центр. Первое место заняло предприятие из Киева, которое разрабатывало проект в соавторстве с норвежской благотворительной организацией «Arkitekter Uten Grenser».

Передача роддома №3 области

Напомним, что в 2025 году медики роддома №3 и ЛШМД Николаева несколько месяцев не получали зарплату. Задержку с выплатой зарплаты медикам связали с тем, что договор с Национальной службой здравоохранения Украины был заключен позже запланированной даты. В марте 2025 года долги были погашены.

В январе 2026 года стало известно, что роддом №3 не получает достаточного финансирования от Национальной службы здравоохранения Украины из-за кризисной демографической ситуации в городе. Учреждение нуждалось в дофинансировании из городского бюджета.

Впоследствии депутаты Николаевского городского совета поддержали решение о реорганизации медицинской сети города, предусматривающее создание кластерной больницы и передачу одного из роддомов в собственность области.

9 апреля на сессии Николаевского городского совета депутаты одобрили передачу роддома №3 в собственность области. Мэр Николаева Александр Сенкевич отмечал, что присоединение роддома к областной больнице необходимо для сохранения коллектива.

16 апреля депутаты Николаевского областного совета одобрили его передачу в собственность области. 28 мая Николаевский облсовет утвердил акт о принятии роддома №3 в собственность области как целостного имущественного комплекса. Депутаты уменьшили уставный капитал больницы до 1 тысячи гривен.

В июне на заседании экологической комиссии облсовета прозвучало, что у родильного дома есть долги. Предварительно была названа сумма в 4 миллиона гривен.

18 июня Николаевский областной совет проголосовал за присоединение роддома № 3 к областной клинической больнице. Кроме того, депутаты увеличили его уставный капитал до 5,5 миллиона гривен.

Теперь Николаевский областной совет должен завершить реорганизацию роддома № 3. Для этого на ближайшей сессии депутаты должны закрепить имущество учреждения за областной клинической больницей и внести необходимые изменения в её устав. На базе роддома планируется создать филиал «Перинатальный центр».