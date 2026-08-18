 Николаевские велогонщики завоевали шесть медалей на чемпионате Украины

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Николаевские велогонщики завоевали шесть медалей на чемпионате Украины

Миколаївські спортсмени вибороли шість медалей на чемпіонаті України з велоспорту. Фото: Управління спорту ММРНиколаевские спортсмены завоевали шесть медалей на чемпионате Украины по велоспорту. Фото: Управление спорта ММР

Спортсмены Школы высшего спортивного мастерства Николаева завоевали шесть медалей на чемпионате Украины по велоспорту. Соревнования проходили во Львове с 10 по 14 августа.

Об этом сообщило Управление физической культуры и спорта ММР.

Лучший результат показала Юлия Скорищенко — она завоевала золотую медаль в гонке «Медисон» на 80 кругов.

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Также спортсменка завоевала три серебряные медали: в командном спринте, командной гонке преследования на 4 километра и скретче на 40 кругов.

Еще две медали завоевал Богдан Бориславский. Он занял второе место в групповой гонке на очки на 100 кругов и третье — в омниуме.

Подготовили спортсменов тренеры Юрий Агарков и Александр Садовский.

Напомним, что в Николаеве 18 августа временно ограничат движение транспорта на четырёх улицах в связи с проведением Открытого чемпионата Николаевской области в гонке «критериум» ко Дню Независимости.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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