В Николаеве и области постепенно возвращают свет после отключения
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- Юлия БойченкоРепортер
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Вечером 8 сентября в Николаеве и области начали постепенно восстанавливать электроснабжение после отключения. В некоторых районах города свет уже появился.
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич. В то же время в Николаевской ОВА отметили, что повреждение, из-за которого возникли проблемы с электроснабжением, уже устранено.
«Постепенно восстанавливается электроснабжение в различных районах Николаева. Это означает, что у кого-то электричество уже есть, а кому-то нужно ещё немного подождать», — сообщил Александр Сенкевич.
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Пока восстанавливают электроснабжение, мэр призвал горожан не создавать дополнительную нагрузку на систему. В частности, не включать одновременно несколько мощных электроприборов.
В Николаевской ОГА также сообщили о начале восстановления электроснабжения в области.
«Повреждение устранено. Началось постепенное подключение абонентов», — отметили в ОГА.
Напомним, вечером 8 сентября Николаев остался без электроснабжения. Из-за отсутствия напряжения в контактной сети также приостановили движение трамваев и троллейбусов «Днепр». На маршрутах продолжили работать троллейбусы PTS с автономным ходом до 20 километров.
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