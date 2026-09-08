В Николаеве и области постепенно возвращают свет после отключения

Вечером 8 сентября Николаев остался без электроснабжения. Фото: «НикВести»

Вечером 8 сентября в Николаеве и области начали постепенно восстанавливать электроснабжение после отключения. В некоторых районах города свет уже появился.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич. В то же время в Николаевской ОВА отметили, что повреждение, из-за которого возникли проблемы с электроснабжением, уже устранено.

«Постепенно восстанавливается электроснабжение в различных районах Николаева. Это означает, что у кого-то электричество уже есть, а кому-то нужно ещё немного подождать», — сообщил Александр Сенкевич.

Пока восстанавливают электроснабжение, мэр призвал горожан не создавать дополнительную нагрузку на систему. В частности, не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

В Николаевской ОГА также сообщили о начале восстановления электроснабжения в области.

«Повреждение устранено. Началось постепенное подключение абонентов», — отметили в ОГА.

Напомним, вечером 8 сентября Николаев остался без электроснабжения. Из-за отсутствия напряжения в контактной сети также приостановили движение трамваев и троллейбусов «Днепр». На маршрутах продолжили работать троллейбусы PTS с автономным ходом до 20 километров.