 В Николаеве и области постепенно возвращают свет после отключения

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Главная Новости Самоуправление 20:52, 08 сентября, 2026

В Николаеве и области постепенно возвращают свет после отключения

Увечері 8 вересня Миколаїв залишився без електропостачання. Фото: «НикВести»Вечером 8 сентября Николаев остался без электроснабжения. Фото: «НикВести»

Вечером 8 сентября в Николаеве и области начали постепенно восстанавливать электроснабжение после отключения. В некоторых районах города свет уже появился.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич. В то же время в Николаевской ОВА отметили, что повреждение, из-за которого возникли проблемы с электроснабжением, уже устранено.

«Постепенно восстанавливается электроснабжение в различных районах Николаева. Это означает, что у кого-то электричество уже есть, а кому-то нужно ещё немного подождать», — сообщил Александр Сенкевич.

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Пока восстанавливают электроснабжение, мэр призвал горожан не создавать дополнительную нагрузку на систему. В частности, не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

В Николаевской ОГА также сообщили о начале восстановления электроснабжения в области.

«Повреждение устранено. Началось постепенное подключение абонентов», — отметили в ОГА.

Напомним, вечером 8 сентября Николаев остался без электроснабжения. Из-за отсутствия напряжения в контактной сети также приостановили движение трамваев и троллейбусов «Днепр». На маршрутах продолжили работать троллейбусы PTS с автономным ходом до 20 километров.

Автор
Юлия Бойченко
Юлия Бойченко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется на политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и теме восстановления, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение в 2024 году.
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