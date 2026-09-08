В колледжах Николаевской области планируется создать наблюдательные советы
-
- Дарина МельничукКорреспондентка
-
-
В шести муниципальных учреждениях профессионального предвузовского образования Николаевской области планируется создать наблюдательные советы. Члены профильной комиссии Николаевского областного совета единогласно поддержали проект положения, которое определит единые требования к их формированию и работе.
Об этом шла речь во время заседания комиссии по вопросам совместной собственности территориальных общин сел, поселков, городов Николаевской области, жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и архитектуры 4 сентября, пишут «НикВести».
Проект решения предусматривает утверждение положения о наблюдательном совете учреждения профессионального предвузовского образования, находящегося в совместной собственности территориальных общин сел, поселков и городов Николаевской области.
Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.
Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.
Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым
Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.
Как пояснила управляющая делами исполнительного аппарата Николаевского областного совета Татьяна Лабарткава, инициатива связана с выполнением требований статьи 38 Закона Украины «О профессиональном предвузовском образовании».
По её словам, в коммунальной собственности области находятся шесть учреждений профессионального предвузовского образования, которые работают в различных сферах.
— Это медицина — Первомайский и Николаевский медицинские колледжи, это культура — колледж искусств и колледж музыкального искусства. Это педагогический колледж и колледж физкультуры и спорта, — отметила Татьяна Лабарткава.
Согласно проекту решения, наблюдательные советы планируется создать в шести коммунальных учреждениях профессионального предвузовского образования области: Николаевском профессиональном колледже музыкального искусства, Николаевском профессиональном колледже культуры и искусств, Николаевском профессиональном колледже физической культуры, Новобугском профессиональном педагогическом колледже, Николаевском базовом медицинском профессиональном колледже и Первомайском медицинском профессиональном колледже.
После утверждения положения в каждом из этих учреждений планируется сформировать состав наблюдательных советов.
— С целью установления единых требований к формированию и деятельности наблюдательных советов в учреждениях профессионального предвузовского образования предлагается принять соответствующее положение, а уже после его утверждения формировать непосредственно наблюдательные советы в этих учреждениях, как это предусмотрено статьей 38 Закона Украины «О профессиональном предвузовском образовании», — пояснила Татьяна Лабарткава.
Члены комиссии поддержали проект решения единогласно.
После этого комиссия перешла к вопросам, связанным с Николаевским профессиональным колледжем музыкального искусства и Николаевским профессиональным колледжем культуры и искусств.
Докладчиком должна была выступить начальник управления культуры, национальностей и религий Николаевской ОГА Елена Бурбенко, однако на заседании она отсутствовала.
Депутат Александр Мосин отметил, что накануне Бурбенко устно сообщила представителям облсовета, что не считает эту комиссию профильной и не планирует участвовать в её заседании. После этого ей направили письменное приглашение.
В связи с отсутствием докладчика члены комиссии рассмотрели подготовленные заключения по вопросам повестки дня и единогласно их поддержали. В частности, комиссия признала нецелесообразным вынесение на рассмотрение сессии вопроса о создании и утверждении персонального состава наблюдательного совета Николаевского профессионального колледжа музыкального искусства.
Напомним, в 2024 году Николаевский городской совет принял решение, согласно которому на электротранспорте должен быть создан наблюдательный совет. Сейчас депутатам предлагают утвердить новый устав предприятия. В частности, чтобы разделить полномочия между наблюдательным советом и руководством КП.
Последние новости про: Николаевщина
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести