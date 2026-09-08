В колледжах Николаевской области планируется создать наблюдательные советы

Николаевский колледж музыкального искусства, октябрь 2024 года, фото «НикВести»

В шести муниципальных учреждениях профессионального предвузовского образования Николаевской области планируется создать наблюдательные советы. Члены профильной комиссии Николаевского областного совета единогласно поддержали проект положения, которое определит единые требования к их формированию и работе.

Об этом шла речь во время заседания комиссии по вопросам совместной собственности территориальных общин сел, поселков, городов Николаевской области, жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и архитектуры 4 сентября, пишут «НикВести».

Проект решения предусматривает утверждение положения о наблюдательном совете учреждения профессионального предвузовского образования, находящегося в совместной собственности территориальных общин сел, поселков и городов Николаевской области.

Как пояснила управляющая делами исполнительного аппарата Николаевского областного совета Татьяна Лабарткава, инициатива связана с выполнением требований статьи 38 Закона Украины «О профессиональном предвузовском образовании».

По её словам, в коммунальной собственности области находятся шесть учреждений профессионального предвузовского образования, которые работают в различных сферах.

— Это медицина — Первомайский и Николаевский медицинские колледжи, это культура — колледж искусств и колледж музыкального искусства. Это педагогический колледж и колледж физкультуры и спорта, — отметила Татьяна Лабарткава.

Согласно проекту решения, наблюдательные советы планируется создать в шести коммунальных учреждениях профессионального предвузовского образования области: Николаевском профессиональном колледже музыкального искусства, Николаевском профессиональном колледже культуры и искусств, Николаевском профессиональном колледже физической культуры, Новобугском профессиональном педагогическом колледже, Николаевском базовом медицинском профессиональном колледже и Первомайском медицинском профессиональном колледже.

Скриншоты проекта решения о наблюдательном совете в учреждениях профессионального предвузовского образования Скриншоты проекта решения о наблюдательном совете в учреждениях профессионального предвузовского образования

После утверждения положения в каждом из этих учреждений планируется сформировать состав наблюдательных советов.

— С целью установления единых требований к формированию и деятельности наблюдательных советов в учреждениях профессионального предвузовского образования предлагается принять соответствующее положение, а уже после его утверждения формировать непосредственно наблюдательные советы в этих учреждениях, как это предусмотрено статьей 38 Закона Украины «О профессиональном предвузовском образовании», — пояснила Татьяна Лабарткава.

Члены комиссии поддержали проект решения единогласно.

После этого комиссия перешла к вопросам, связанным с Николаевским профессиональным колледжем музыкального искусства и Николаевским профессиональным колледжем культуры и искусств.

Докладчиком должна была выступить начальник управления культуры, национальностей и религий Николаевской ОГА Елена Бурбенко, однако на заседании она отсутствовала.

Депутат Александр Мосин отметил, что накануне Бурбенко устно сообщила представителям облсовета, что не считает эту комиссию профильной и не планирует участвовать в её заседании. После этого ей направили письменное приглашение.

В связи с отсутствием докладчика члены комиссии рассмотрели подготовленные заключения по вопросам повестки дня и единогласно их поддержали. В частности, комиссия признала нецелесообразным вынесение на рассмотрение сессии вопроса о создании и утверждении персонального состава наблюдательного совета Николаевского профессионального колледжа музыкального искусства.

Напомним, в 2024 году Николаевский городской совет принял решение, согласно которому на электротранспорте должен быть создан наблюдательный совет. Сейчас депутатам предлагают утвердить новый устав предприятия. В частности, чтобы разделить полномочия между наблюдательным советом и руководством КП.