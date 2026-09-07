 Почти 7 тыс. компаний в Николаевской области имеют налоговую задолженность

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Главная Новости Экономика 12:23, 07 сентября, 2026

Почти 7 тыс. компаний в Николаевской области имеют налоговую задолженность

В Николаевской области 6 845 компаний имеют налоговую задолженность перед государством. В Украине в целом таких предприятий — более 218 тысяч, а сумма их долга составляет 263,3 миллиарда гривен.

Об этом свидетельствуют аналитические данные OpenDataBot.

По их данным, за первые шесть месяцев 2026 года количество компаний с налоговой задолженностью в Украине выросло примерно на 3%, а общая сумма задолженности — на 4%. С начала полномасштабного вторжения задолженность компаний перед государством увеличилась в 2,5 раза.

По состоянию на 1 июля 2026 года налоговые долги имели 218 731 компания. В среднем на одного предпринимателя-должника приходится около 1,2 миллиона гривен задолженности.

Динаміка суми податкового боргу компаній. Інфографіка: ОпендатаботДинамика суммы налоговой задолженности компаний. Инфографика: Опендатабот
Динаміка суми податкового боргу компаній. Інфографіка: ОпендатаботДинамика компаний с налоговым долгом. Инфографика: Опендатабот

В Николаевской области насчитали 6 845 компаний с налоговыми долгами. По количеству должников область занимает средние позиции среди регионов Украины.

Для сравнения: в Одесской области налоговую задолженность имеют 14 155 компаний, а в Херсонской — 4 474 предприятия.

Больше всего компаний-должников зарегистрировано в Киеве — 58 056 предприятий, или 27 % от общего числа. В совокупности они задолжали государству 96,06 миллиарда гривен. Далее по количеству должников идет Днепропетровская область, где 17 042 компании имеют 23,37 миллиарда гривен налоговой задолженности, и Харьковская область — 15 202 компании с общей задолженностью 10,56 миллиарда гривен.

Де найбільше компаній-боржників? Інфографіка: ОпендатаботГде больше всего компаний-должников? Инфографика: Опендатабот

В то же время в Опендатабот отмечают, что установить, какие именно предприятия имеют наибольшие налоговые долги, по открытой статистике пока невозможно. После начала полномасштабной войны налоговая служба ограничила доступ к части данных и публикует преимущественно сводную информацию.

Напомним, что в Николаевской области в течение января–июля 2026 года были зарегистрированы две новые компании с иностранными владельцами.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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