За неделю в Николаевской области родились 83 ребенка, в том числе — одна пара близнецов

За неделю в Николаевской области родились 83 ребенка. Иллюстративное фото: Областное управление здравоохранения.

На прошлой неделе, с 31 августа по 6 сентября, в родильных отделениях Николаевской области родились 83 ребенка. Среди новорожденных — одна пара близнецов.

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, среди новорожденных — 41 девочка и 42 мальчика.

Ребенок с наименьшим весом — 2000 грамм — родился в КНП Николаевского городского совета «Городская больница №3».

По информации пресс-службы Николаевского городского совета, в областном центре с 24 августа по 4 сентября в родильных отделениях родились 44 ребенка. Среди них — 20 девочек и 24 мальчика.

Напомним, с 24 по 30 августа в Николаевской области на свет появились 65 младенцев. Среди новорождённых — одна двойня.