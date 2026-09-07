За неделю в Николаевской области родились 83 ребенка, в том числе — одна пара близнецов
-
- Кристина ЛеоноваКорреспондент
-
-
На прошлой неделе, с 31 августа по 6 сентября, в родильных отделениях Николаевской области родились 83 ребенка. Среди новорожденных — одна пара близнецов.
Как сообщили в областном управлении здравоохранения, среди новорожденных — 41 девочка и 42 мальчика.
Ребенок с наименьшим весом — 2000 грамм — родился в КНП Николаевского городского совета «Городская больница №3».
По информации пресс-службы Николаевского городского совета, в областном центре с 24 августа по 4 сентября в родильных отделениях родились 44 ребенка. Среди них — 20 девочек и 24 мальчика.
Напомним, с 24 по 30 августа в Николаевской области на свет появились 65 младенцев. Среди новорождённых — одна двойня.
Последние новости про: Николаевщина
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести