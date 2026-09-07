 За неделю в Николаевской области родились 83 ребенка, в том числе — одна пара близнецов

  • понедельник

    7 сентября, 2026

  • 22.7°
    Переменная облачность

    Николаев

  • 7 сентября , 2026 понедельник

  • Николаев • 22.7° Переменная облачность

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Общество 15:00, 07 сентября, 2026

За неделю в Николаевской области родились 83 ребенка, в том числе — одна пара близнецов

За тиждень на Миколаївщині народилися 83 дитини. Ілюстративне фото: Обласноме управління охорони здоров’я.За неделю в Николаевской области родились 83 ребенка. Иллюстративное фото: Областное управление здравоохранения.

На прошлой неделе, с 31 августа по 6 сентября, в родильных отделениях Николаевской области родились 83 ребенка. Среди новорожденных — одна пара близнецов.

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, среди новорожденных — 41 девочка и 42 мальчика.

Ребенок с наименьшим весом — 2000 грамм — родился в КНП Николаевского городского совета «Городская больница №3».

По информации пресс-службы Николаевского городского совета, в областном центре с 24 августа по 4 сентября в родильных отделениях родились 44 ребенка. Среди них — 20 девочек и 24 мальчика.

Напомним, с 24 по 30 августа в Николаевской области на свет появились 65 младенцев. Среди новорождённых — одна двойня.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

Последние новости про: Николаевщина

Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству поддержала перераспределение 5 тонн топлива, выделенного больницам Николаевской области на случай отключений электроэнергии
В Николаевской области за сутки произошло 9 пожаров, один человек пострадал
Почти 7 тыс. компаний в Николаевской области имеют налоговую задолженность
Реклама
Читайте также:
новости
Сократили потери воды: водоканал Николаева отчётался об экономии более ₴5 млн

Алена Коханчук
новости
В Николаеве планируют принимать посетителей в ЦНАПах во время тревог

Алина Квитко
новости
В мэрии рассчитывают в течение месяца переоформить землю под стадионом в парке Победы, которую передали в собственность Николаеву

Юлия Лукьяненко
новости
Сенкевич заявил, что массовых мероприятий на День города в Николаеве не будет: «Военные не запрещают, но праздновать нежелательно»

Алиса Меликадамян
новости
«Будем максимально работать в очном формате», — Лычко о начале учебного года в Николаеве

Алена Коханчук
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Николаевщина

Почти 7 тыс. компаний в Николаевской области имеют налоговую задолженность
В Николаевской области за сутки произошло 9 пожаров, один человек пострадал
Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству поддержала перераспределение 5 тонн топлива, выделенного больницам Николаевской области на случай отключений электроэнергии

Сократили потери воды: водоканал отчётался об экономии более ₴5 млн

«Будем максимально работать в очном формате», — Личко о начале учебного года в Николаеве

58 минут тому

Жители Николаева пожаловались на заросли амброзии возле аллергопульмонологического отделения детской больницы

Дарина Мельничук

Главное сегодня