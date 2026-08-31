 В Николаевской области за неделю родилось 65 младенцев, среди них — двойня

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Главная Новости Общество 11:42, 31 августа, 2026

В Николаевской области за неделю родилось 65 младенцев, среди них — двойня

За тиждень на Миколаївщині народилося 65 дітей, серед них — двійня. Ілюстративне фото: МОЗЗа неделю в Николаевской области родилось 65 детей, среди них — двойня. Иллюстративное фото: Минздрав

За прошедшую неделю, с 24 по 30 августа, в Николаевской области на свет появились 65 младенцев. Среди новорожденных — одна пара близнецов.

Как сообщили в Николаевской областной государственной администрации, за этот период родились 39 девочек и 26 мальчиков.

Ребёнок с самым маленьким весом — 1900 граммов — родился в КНП «Первомайская центральная городская многопрофильная больница» Первомайского городского совета.

Отдельно в городском совете сообщили, что в Николаеве родилось 35 малышей: 17 девочек и 18 мальчиков.

Напомним, что с 17 по 23 августа в родильных отделениях Николаевской области родилось 67 детей.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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