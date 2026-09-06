Директора Николаевской областной больницы Шабилянову могут уволить: она попросила приостановить рассмотрение вопроса

Депутат областного совета от партии «Слуга народа», директор Николаевской областной клинической больницы Ирина Шабилянова. Архивное фото «НикВести»

Директора КНП «Николаевская областная клиническая больница» Ирину Шабилянову могут уволить с должности. Соответствующий проект решения опубликован на сайте Николаевского областного совета. Однако Ирина Шабилянова заявила, что отзывает свое заявление об увольнении, а депутаты предложили не выносить вопрос на рассмотрение сессии.

Об этом шла речь во время заседания комиссии по вопросам совместной собственности территориальных общин сел, поселков, городов Николаевской области, жилищно-коммунального хозяйства, капитального строительства и архитектуры 4 сентября, пишут «НикВести».

В ходе заседания депутаты рассматривали вопрос о прекращении трудовых отношений с Ириной Шабильяновой, директором КНП «Николаевская областная клиническая больница». Депутат Александр Мосин обратился к Ирине Шабильяновой с предложением пересмотреть своё решение об увольнении или, по крайней мере, отложить его до завершения реорганизации медицинских учреждений.

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Она пояснила, что заявление об увольнении написала еще в июле из-за проблем со здоровьем. По ее словам, после этого она находилась на больничном и проходила лечение. Сейчас ее состояние улучшилось.

— Учитывая, что идет процесс реорганизации и смена руководства затянет этот процесс, а он вообще может и не состояться, в первую очередь с юридической точки зрения, для того чтобы успеть оформить и объединить все договоры с Национальной службой здравоохранения. Мы пока действительно поставим этот вопрос на паузу. Я прекрасно понимаю, что коллектив третьего роддома в первую очередь, и, конечно, вообще все медицинское сообщество не должно пострадать из-за одного заявления, ведь если процесс реорганизации не состоится, то потом не будет сформирован полноценный госпитальный округ. А для этого была проделана колоссальная работа, — отметила Ирина Шабилянова.

После этого Александр Мосин сообщил, что депутаты предлагают не рассматривать вопрос об увольнении Ирины Шабиляновой и не выносить его на президиум и сессию областного совета. Таким образом, на данный момент вопрос об увольнении директора областной больницы фактически поставлен на паузу.

В то же время соответствующий проект решения, предусматривающий прекращение с ней трудовых отношений, по состоянию на 6 сентября по-прежнему опубликован на сайте Николаевского областного совета.

Проект решения об увольнении Ирины Шабильяновой. Скриншот документа

До этого комиссия по вопросам образования и науки поддержала вынесение на сессию вопроса о прекращении трудовых отношений с директором роддома №3 Олегом Ищенко. В то же время, по имеющейся информации, Ищенко будет рекомендован на должность руководителя создаваемого перинатального центра. При этом в соответствующем проекте решения он как будущий руководитель филиала пока не указан.

О назначении на должность заведующего филиалом. Скриншот из документа Об увольнении с должности директора. Скриншот из документа

Напомним, что Николаевский областной совет должен завершить реорганизацию роддома №3. Для этого на ближайшей сессии депутаты должны закрепить имущество учреждения за областной клинической больницей и внести необходимые изменения в ее устав. На базе роддома планируется создать филиал «Перинатальный центр».

Для ликвидации долгов в роддоме №3, который Николаевский городской совет передал в собственность области, из областного бюджета выделили 10 ,55 миллиона гривен. Эти средства были выделены распоряжением Николаевской ОГА от 10 июля.

Передача роддома №3 области

Напомним, что в 2025 году медики родильного дома №3 и ЛШМД Николаева несколько месяцев не получали зарплату. Задержку с выплатой зарплаты медикам связали с тем, что договор с Национальной службой здоровья Украины заключили позже запланированной даты. В марте 2025 года долги погасили.

В январе 2026 года стало известно, что роддом №3 не получает достаточного финансирования от Национальной службы здравоохранения Украины из-за кризисной демографической ситуации в городе. Учреждение нуждалось в дофинансировании из городского бюджета.

Впоследствии депутаты Николаевского городского совета поддержали решение о реорганизации медицинской сети города, предусматривающее создание кластерной больницы и передачу одного из роддомов в собственность области.

9 апреля на сессии Николаевского городского совета депутаты одобрили передачу роддома №3 в собственность области. Мэр Николаева Александр Сенкевич отмечал, что присоединение роддома к областной больнице необходимо для сохранения коллектива.

16 апреля депутаты Николаевского областного совета одобрили его передачу в собственность области. 28 мая Николаевский облсовет утвердил акт о принятии роддома №3 в собственность области как целостного имущественного комплекса. Депутаты уменьшили уставный капитал больницы до 1 тысячи гривен.

В июне на заседании экологической комиссии облсовета прозвучало, что у родильного дома есть долги. Предварительно была названа сумма в 4 миллиона гривен.

18 июня Николаевский областной совет проголосовал за присоединение роддома № 3 к областной клинической больнице. Кроме того, депутаты увеличили его уставный капитал до 5,5 миллиона гривен.