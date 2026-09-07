В Николаевской области за сутки произошло 9 пожаров, один человек пострадал
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- Кристина ЛеоноваКорреспондент
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За прошедшие сутки в Николаевской области спасатели потушили 9 пожаров. В одном из них пострадала женщина.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.
В селе Дорошевка Вознесенского района загорелся сарай. Во время пожара 46-летняя владелица здания получила термический ожог руки. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации она отказалась.
«Также ликвидировали возгорание хозяйственной постройки в Арбузинской ТГ, а также пожар в неэксплуатируемом здании — в Николаеве. Пожар легкового автомобиля ликвидировали в Вознесенске», — говорится в сообщении.
Из-за атак российских беспилотников спасатели дважды тушили сухую траву на открытых территориях. Еще два пожара сухостоя, камыша и мусора произошли в Николаеве и Николаевском районе.
В настоящее время выясняются причины возникновения пожаров.
В ГСЧС отметили, что к работе привлекли 40 спасателей и 10 единиц техники. В одном из случаев тушить пожар помогали сотрудники местной пожарной охраны.
Ранее сообщалось, что 5 сентября и в ночь на 6 сентября на территории Николаевской области произошло 37 пожаров, в том числе в результате боевых действий.
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