В Николаевской области за сутки произошло 9 пожаров, один человек пострадал

Пожары в Николаевской области 6 сентября. Фото: ГСЧС

За прошедшие сутки в Николаевской области спасатели потушили 9 пожаров. В одном из них пострадала женщина.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

В селе Дорошевка Вознесенского района загорелся сарай. Во время пожара 46-летняя владелица здания получила термический ожог руки. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

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«Также ликвидировали возгорание хозяйственной постройки в Арбузинской ТГ, а также пожар в неэксплуатируемом здании — в Николаеве. Пожар легкового автомобиля ликвидировали в Вознесенске», — говорится в сообщении.

Из-за атак российских беспилотников спасатели дважды тушили сухую траву на открытых территориях. Еще два пожара сухостоя, камыша и мусора произошли в Николаеве и Николаевском районе.

В настоящее время выясняются причины возникновения пожаров.

В ГСЧС отметили, что к работе привлекли 40 спасателей и 10 единиц техники. В одном из случаев тушить пожар помогали сотрудники местной пожарной охраны.

Пожары в Николаевской области 6 сентября. Фото: ГСЧС

Пожары в Николаевской области 6 сентября. Фото: ГСЧС

Пожары в Николаевской области 6 сентября. Фото: ГСЧС

Пожары в Николаевской области 6 сентября. Фото: ГСЧС

Пожары в Николаевской области 6 сентября. Фото: ГСЧС

Ранее сообщалось, что 5 сентября и в ночь на 6 сентября на территории Николаевской области произошло 37 пожаров, в том числе в результате боевых действий.