В Николаевской области за сутки произошло более 35 пожаров, часть из них — из-за обстрелов

Последствия обстрелов в Николаевской области. Фото: ГСЧС Николаевская область

Вчера, 5 сентября, и ночью 6 сентября на территории Николаевской области произошло 37 пожаров, в том числе в результате боевых действий.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

Накануне российские атаки повредили транспортную и гражданскую инфраструктуру области. В результате обстрелов возникли пожары, которые потушили спасатели. В Николаеве повреждены два многоквартирных дома, восемь грузовых автомобилей и два троллейбуса. Пострадавших нет.

В Галициновской общине Николаевского района в результате атаки погиб водитель. Также поврежден грузовой автомобиль.

Еще шесть пожаров произошли в жилом секторе, в частности из-за возгорания сухостоя.

В селе Софиевка Первомайской общины горели сухая трава и хозяйственная постройка на площади 500 квадратных метров.

В Николаевском районе пожары произошли в трёх населённых пунктах. В селе Старая Богдановка Радисносадовской общины горели кустарники и сухостой, из-за чего огонь перекинулся на хозяйственные постройки на дачных участках. Общая площадь пожаров составила 1,5 гектара. Спасатели не допустили распространения огня на дома.

В селе Петрово-Солониха Веснянской общины загорелось хозяйственное сооружение. Пожар ликвидировали на площади 25 квадратных метров.

В селе Гороховка Воскресенской общины горели сухостой и пристройка к жилому дому на площади 110 квадратных метров. Пожарные спасли дом от огня.

В Вознесенском районе в селе Новопристань Прибужановской общины горело хозяйственное сооружение на площади 8 квадратных метров. В селе Нововолодимировка Еланецкой общины загорелась кровля жилого дома. Пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров.

Еще три пожара произошли на транспорте. В селе Калиновка Воскресенской общины горели легковой автомобиль Nissan Primera и сухостой на общей площади 15 квадратных метров.

Последствия обстрелов в Николаевской области. Фото: ГСЧС Николаевская область Последствия обстрелов в Николаевской области. Фото: ГСЧС Николаевская область Последствия обстрелов в Николаевской области. Фото: ГСЧС Николаевская область

В Николаеве загорелся автомобиль Daewoo Lanos. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.

В селе Михайловка Казанковской общины Баштанского района горел автомобиль ЗАЗ «Славута», а также сухостой и кустарники. Общая площадь пожара составила 2 гектара.

Другие пожары произошли в экосистемах. Общая площадь горения превысила 34 гектара.

Напомним, ущерб атмосферному воздуху от пожара в торговом центре в Одессе, произошедшего 24 августа в результате российской атаки, составляет более 8 миллионов гривен.