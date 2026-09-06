Россияне атаковали Николаевскую область «Шахедами»: погиб водитель, повреждены дома, грузовики и троллейбусы
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- Дарина МельничукКорреспондентка
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Вчера, 5 сентября, и утром 6 сентября россияне атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками типа «Shahed». Под ударом оказались транспортная и гражданская инфраструктура.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
В результате атаки в Галициновской общине погиб водитель. Поврежден грузовой автомобиль, возник пожар.
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Также в Николаеве повреждены два многоквартирных дома, восемь грузовых автомобилей и два троллейбуса. Пострадавших нет.
Кроме того, вчера днём россияне нанесли артиллерийские удары по Куцурубской общине. Пострадавших нет.
Обстрел Николаевской области 4 сентября
В Николаеве российские дроны атаковали «Эпицентр». После повторных ударов в торговом центре возникли пожары, здание получило значительные повреждения. Пострадали 72-летний мужчина и 17-летняя девушка.
Также россияне нанесли удар по Куцурубской общине. В Дмитровке повреждена крыша частного дома, пострадал 57-летний мужчина.
Рядом с «Эпицентром» расположен Николаевский зоопарк. По словам его директора Владимира Топчия, животные не пострадали — во время атаки они находились в закрытых помещениях.
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