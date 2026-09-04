Россияне нанесли удар по «Эпицентру» в Николаеве. Фото НикВести

Вечером 4 сентября россияне нанесли повторный удар по Николаеву, предположительно реактивными БПЛА типа «Shahed». В результате попадания загорелся торговый центр «Эпицентр».

Об этом сообщают корреспонденты «НикВести».

Исполняющий обязанности начальника Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов сообщил, что первый удар по зданию торгового центра россияне нанесли днем. Предположительно, город атаковали беспилотниками типа «Shahed-238».

В результате этой атаки ранения получил 72-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Вечером россияне нанесли ещё несколько ударов, предположительно, реактивными «Шахедами». После попаданий в «Эпицентре» вспыхнул масштабный пожар. В настоящее время горит центральная часть торгового центра, имеются значительные разрушения.

Фото: НикВести

Ранее россиянеатаковали Николаевскую область ударными беспилотниками «Shahed», FPV-дроном и артиллерией.