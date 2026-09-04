 Россияне нанесли удар по «Эпицентру» в Николаеве

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Главная Новости Оборона 21:34, 04 сентября, 2026

Россияне нанесли удар по «Эпицентру» в Николаеве

Росіяни вдарили по «Епіцентру» в Миколаєві. Фото НикВестиРоссияне нанесли удар по «Эпицентру» в Николаеве. Фото НикВести

Вечером 4 сентября россияне нанесли повторный удар по Николаеву, предположительно реактивными БПЛА типа «Shahed». В результате попадания загорелся торговый центр «Эпицентр».

Об этом сообщают корреспонденты «НикВести».

Исполняющий обязанности начальника Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов сообщил, что первый удар по зданию торгового центра россияне нанесли днем. Предположительно, город атаковали беспилотниками типа «Shahed-238».

В результате этой атаки ранения получил 72-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Вечером россияне нанесли ещё несколько ударов, предположительно, реактивными «Шахедами». После попаданий в «Эпицентре» вспыхнул масштабный пожар. В настоящее время горит центральная часть торгового центра, имеются значительные разрушения.

Фото: НикВестиФото: НикВести

Ранее россиянеатаковали Николаевскую область ударными беспилотниками «Shahed», FPV-дроном и артиллерией.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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