 17-летняя девушка пострадала в результате нападения на «Эпицентр» в Николаеве

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Главная Новости Инциденты 23:00, 04 сентября, 2026

17-летняя девушка пострадала в результате нападения на «Эпицентр» в Николаеве

Росіяни вдарили по «Епіцентру» в Миколаєві. Фото НикВести4 сентября россияне нанесли удар по «Эпицентру» в Николаеве. Фото НикВести

В результате повторной атаки российских беспилотников на торговый центр «Эпицентр» в Николаеве вечером 4 сентября пострадала 17-летняя девушка.

Об этом сообщил и.о. начальника Николаевской ОГА Георгий Решетилов.

Девушке оказали необходимую медицинскую помощь. В дальнейшем она будет лечиться амбулаторно.

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По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, после атаки администрация района обследовала прилегающий жилой сектор. Предварительно установлено, что в домах имеются повреждения, в частности выбитые окна.

— Будем связываться с владельцами и помогать закрыть поврежденные окна, — отметил мэр.

Он также подчеркнул, что под ударом вновь оказались гражданские объекты — торговый центр и жилые дома.

На момент сообщения в Николаеве продолжалась воздушная тревога. Военно-воздушные силы сообщали о беспилотниках в направлении города.

Напомним, что первый удар по зданию торгового центра россияне нанесли днем. Предположительно, город атаковали беспилотниками типа «Shahed-238».

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

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