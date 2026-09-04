17-летняя девушка пострадала в результате нападения на «Эпицентр» в Николаеве
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- Алина КвиткоРепортер
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В результате повторной атаки российских беспилотников на торговый центр «Эпицентр» в Николаеве вечером 4 сентября пострадала 17-летняя девушка.
Об этом сообщил и.о. начальника Николаевской ОГА Георгий Решетилов.
Девушке оказали необходимую медицинскую помощь. В дальнейшем она будет лечиться амбулаторно.
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По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, после атаки администрация района обследовала прилегающий жилой сектор. Предварительно установлено, что в домах имеются повреждения, в частности выбитые окна.
— Будем связываться с владельцами и помогать закрыть поврежденные окна, — отметил мэр.
Он также подчеркнул, что под ударом вновь оказались гражданские объекты — торговый центр и жилые дома.
На момент сообщения в Николаеве продолжалась воздушная тревога. Военно-воздушные силы сообщали о беспилотниках в направлении города.
Напомним, что первый удар по зданию торгового центра россияне нанесли днем. Предположительно, город атаковали беспилотниками типа «Shahed-238».
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