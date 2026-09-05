В николаевском зоопарке рассказали, как животные пережили нападение на «Эпицентр»

Директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий. Фото: НикВести

Животные Николаевского зоопарка не пострадали во время российского удара по «Эпицентру» вечером 4 сентября. На момент ударов они находились в закрытых вольерах.

Об этом в комментарии «НикВести» рассказал директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий.

По его словам, сейчас в зоопарке всё нормально. Он также отметил, что животные не переживают взрывы так, как люди, поскольку не понимают, что именно происходит.

— У нас всё в порядке. Для животных это не стресс, они не понимают, что это такое. У нас все животные были закрыты внутри помещений. Хорошо, всё в порядке, — пояснил директор.

По словам директора зоопарка, после атаки все службы отработали должным образом. Дополнительная помощь зоопарку пока не требуется.

— Подробностей не будет. Все нормально. Все, слава Богу. Все отработали, все службы отработали, как положено, — отметил Владимир Топчий.

Как известно, вечером 4 сентября и в ночь на 5 сентября российские войска несколько раз атаковали беспилотниками торговый центр в Николаеве. В результате попаданий были повреждены торговые залы и возникли пожары. Известно о двух пострадавших — 72-летнем мужчине и 17-летней девушке.

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