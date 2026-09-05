В николаевском зоопарке рассказали, как животные пережили нападение на «Эпицентр»
-
- Алина КвиткоРепортер
-
-
Животные Николаевского зоопарка не пострадали во время российского удара по «Эпицентру» вечером 4 сентября. На момент ударов они находились в закрытых вольерах.
Об этом в комментарии «НикВести» рассказал директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий.
По его словам, сейчас в зоопарке всё нормально. Он также отметил, что животные не переживают взрывы так, как люди, поскольку не понимают, что именно происходит.
Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.
Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.
Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым
Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.
— У нас всё в порядке. Для животных это не стресс, они не понимают, что это такое. У нас все животные были закрыты внутри помещений. Хорошо, всё в порядке, — пояснил директор.
По словам директора зоопарка, после атаки все службы отработали должным образом. Дополнительная помощь зоопарку пока не требуется.
— Подробностей не будет. Все нормально. Все, слава Богу. Все отработали, все службы отработали, как положено, — отметил Владимир Топчий.
Как известно, вечером 4 сентября и в ночь на 5 сентября российские войска несколько раз атаковали беспилотниками торговый центр в Николаеве. В результате попаданий были повреждены торговые залы и возникли пожары. Известно о двух пострадавших — 72-летнем мужчине и 17-летней девушке.
Читайте также статью «НикВести»: «Николаевский зоопарк отмечает 125-летие: как война повлияла на жизнь животных».
Последние новости про: Обстрел Николаева
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести