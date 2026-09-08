Для «Николаевских парков» организуют недельное обучение профессиональной обрезке и посадке деревьев

В Николаеве планируют провести «Неделю зеленого Николаева»: специалистов будут обучать правильному уходу за деревьями

В Николаеве планируют провести «Неделю зеленого Николаева», в ходе которой специалисты из Украины и других стран будут обучать городских работников правильному уходу за деревьями. Речь идет, в частности, о посадке и обрезке различных пород деревьев.

Об этом стало известно во время аппаратного совещания 7 сентября, пишут «НикВести».

Мэр города Александр Сенкевич поручил КП «Николаевские парки» совместно с департаментом архитектуры организовать обучающие мероприятия с привлечением украинских и международных специалистов. По его замыслу, специалисты должны не только рассказать о современных правилах ухода за зелеными насаждениями, но и продемонстрировать их на практике.

— Мне нужно, чтобы в Николаеве мы провели мероприятие, на которое пригласим специалистов со всей Украины, возможно, из-за рубежа, которые расскажут, как правильно сегодня в нашей зоне ухаживать за зелеными насаждениями. Возможно, нужно изменить схему посадки деревьев той или иной породы, — сказал мэр.

По его словам, специалисты могли бы вместе с работниками «Николаевских парков» провести практическую обрезку различных пород деревьев — платанов, кленов, дубов, тополей и так далее.

— Чтобы наши сотрудники не только посмотрели, но и приняли участие, а затем могли продолжить работу, а мы смогли показать общественности, что то, что делают «Николаевские парки», соответствует мировым тенденциям и правилам кронирования деревьев, — добавил Александр Сенкевич.

Главный архитектор Николаева Евгений Поляков отметил, что город уже сотрудничает с международными экспертами в сфере озеленения. В частности, в этом году в рамках совместного проекта «Трасса здоровья» изучали состояние зеленых зон города и то, как на них влияет изменение климата.

По его словам, осенью в Николаеве также планируют высадить деревья, приобретенные при поддержке международных партнеров, и провести обучение по правильной посадке.

В департаменте городского хозяйства уточнили, что акцию планируют провести в октябре. К закупке деревьев присоединились Украинско-датский молодежный дом, Save the Children и Датский совет по делам беженцев.

Напомним, что в Николаеве утвердили правила участия в городской акции «Подари дерево городу», чтобы горожане знали, где нужно сажать деревья и каких пород.

Также сообщалось, что в Николаеве продолжается инвентаризация деревьев и кустарников в скверах и парках города. По состоянию на май специалисты коммунального предприятия «Николаевские парки» обследовали 21 зеленую зону.

Также сообщалось, что «Николаевские парки» срубили деревья вдоль улицы Соборной. Зеленые насаждения были предварительно обследованы специальной комиссией и одобрены к удалению.

Однако КП не планирует высаживать новые деревья вместо срубленных аварийных и сухостоящих.