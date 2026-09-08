В Заводском районе Николаева выпускники высаживают деревья на память о школьных годах — «Аллея будущего»

В Николаеве школьники посадили деревья. Фото для иллюстрации: Александра Ментель

В Заводском районе Николаева в рамках акции «Аллея будущего» высадили 93 дерева на территории школ и рядом с ними. Саженцы приобрели при поддержке частного бизнеса и депутатов.

Об этом сообщил глава администрации Заводского района Виктор Дмитрук во время аппаратного совещания 7 сентября, пишут «НикВести».

По его словам, инициатива была запущена весной. Её цель — не только увеличить количество зелёных насаждений в городе, но и заложить традицию, когда выпускники сажают деревья в память о школьных годах.

Виктор Дмитрук отметил, что «Аллея будущего» предполагает своеобразную эстафету поколений, когда старшеклассники высаживают деревья, а младшие школьники берут их под опеку и ухаживают за ними.

К акции присоединились шесть учебных заведений. В частности, в сквере «Юных героев» возле Николаевского лицея № 22 высадили восемь деревьев. В лицее № 34 — пять деревьев, в лицее № 55 — 20, в лицее имени Александрова — пять. В гимназии № 25 высадили 25 деревьев, а в гимназии № 52 — 30 сосен. Всего было высажено 93 дерева.

— Я считаю, что если эта инициатива получит широкую огласку, то мы сможем ежегодно высаживать в городе Николаеве до 200–400 деревьев, — отметил глава района.

Мэр города Александр Сенкевич призвал другие районные администрации обратить внимание на этот опыт. По его словам, пример Заводского района показывает, как город может привлекать бизнес и других партнеров к озеленению без использования бюджетных средств.

В то же время в октябре в Николаеве планируют провести отдельную акцию по посадке деревьев при поддержке международных партнеров. К закупке саженцев уже присоединились Украинско-датский молодежный дом, Save the Children и Датский совет по делам беженцев.

Также напомним, что в Николаеве планируется провести «неделю зеленого Николаева», в ходе которой специалисты из Украины и других стран будут обучать городских работников правильному уходу за деревьями. Речь идет, в частности, о посадке и обрезке различных пород деревьев.