 В Заводском районе Николаева выпускники высаживают деревья на память о школьных годах — «Аллея будущего»

  • вторник

    8 сентября, 2026

  • 23.7°
    Переменная облачность

    Николаев

  • 8 сентября , 2026 вторник

  • Николаев • 23.7° Переменная облачность

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Общество 16:21, 08 сентября, 2026

В Заводском районе Николаева выпускники высаживают деревья на память о школьных годах — «Аллея будущего»

У Миколаєві школярі висадили дерева. Фото для ілюстрації Олександра МентельВ Николаеве школьники посадили деревья. Фото для иллюстрации: Александра Ментель

В Заводском районе Николаева в рамках акции «Аллея будущего» высадили 93 дерева на территории школ и рядом с ними. Саженцы приобрели при поддержке частного бизнеса и депутатов.

Об этом сообщил глава администрации Заводского района Виктор Дмитрук во время аппаратного совещания 7 сентября, пишут «НикВести».

По его словам, инициатива была запущена весной. Её цель — не только увеличить количество зелёных насаждений в городе, но и заложить традицию, когда выпускники сажают деревья в память о школьных годах.

i Поддержи тех, кто каждый день держит город в курсе

Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.

Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.

Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым

by phone
by card
lock icon Безопасная оплата

Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.

Виктор Дмитрук отметил, что «Аллея будущего» предполагает своеобразную эстафету поколений, когда старшеклассники высаживают деревья, а младшие школьники берут их под опеку и ухаживают за ними.

К акции присоединились шесть учебных заведений. В частности, в сквере «Юных героев» возле Николаевского лицея № 22 высадили восемь деревьев. В лицее № 34 — пять деревьев, в лицее № 55 — 20, в лицее имени Александрова — пять. В гимназии № 25 высадили 25 деревьев, а в гимназии № 52 — 30 сосен. Всего было высажено 93 дерева.

— Я считаю, что если эта инициатива получит широкую огласку, то мы сможем ежегодно высаживать в городе Николаеве до 200–400 деревьев, — отметил глава района.

Мэр города Александр Сенкевич призвал другие районные администрации обратить внимание на этот опыт. По его словам, пример Заводского района показывает, как город может привлекать бизнес и других партнеров к озеленению без использования бюджетных средств.

В то же время в октябре в Николаеве планируют провести отдельную акцию по посадке деревьев при поддержке международных партнеров. К закупке саженцев уже присоединились Украинско-датский молодежный дом, Save the Children и Датский совет по делам беженцев.

Также напомним, что в Николаеве планируется провести «неделю зеленого Николаева», в ходе которой специалисты из Украины и других стран будут обучать городских работников правильному уходу за деревьями. Речь идет, в частности, о посадке и обрезке различных пород деревьев.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

Последние новости про: Озеленение

Управление лесного хозяйства предложило отнести 177 га в Николаеве к самозалесенным территориям: горсовет готовит отказ
Сброс сточных вод в озеро и индикатор климатических изменений в Николаеве: в каком состоянии находится парк «Лески»
Для «Николаевских парков» организуют недельное обучение профессиональной обрезке и посадке деревьев
Реклама
Читайте также:
новости
Для «Николаевских парков» организуют недельное обучение профессиональной обрезке и посадке деревьев

Алена Коханчук
новости
«Там всё в ужасном состоянии», — в мэрии Николаева будут искать ответственного за содержание Жовтневого кладбища

Юлия Лукьяненко
новости
В Николаеве планируют восстановить беговые дорожки на стадионе, поврежденные в результате обстрела 4 года назад

Алина Квитко
новости
Минкультуры не ответило Николаеву по поводу разрушенного Адмиралтейства — город обратится повторно

Алиса Меликадамян
новости
Облтеплоэнерго в Николаеве снова рискует войти в зиму с арестованными счетами из-за долгов

Юлия Бойченко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Озеленение

Для «Николаевских парков» организуют недельное обучение профессиональной обрезке и посадке деревьев
Сброс сточных вод в озеро и индикатор климатических изменений в Николаеве: в каком состоянии находится парк «Лески»
Управление лесного хозяйства предложило отнести 177 га в Николаеве к самозалесенным территориям: горсовет готовит отказ

«Клоуны», — советник Сенкевича раскритиковал ОГА за планы по созданию нового туристического бренда Николаевской области

Нет кворума: защиту диссертации Арахамии перенесли из-за двухдневного отпуска головы ученого совета

1 час назад

В Николаеве планируют восстановить беговые дорожки на стадионе, поврежденные в результате обстрела 4 года назад

Алина Квитко

Главное сегодня