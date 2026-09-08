 «Там всё в ужасном состоянии», — в мэрии Николаева будут искать ответственного за содержание Жовтневого кладбища

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Главная Новости Самоуправление 14:44, 08 сентября, 2026

«Там всё в ужасном состоянии», — в мэрии Николаева будут искать ответственного за содержание Жовтневого кладбища

У мерії Миколаєва шукатимуть відповідального за утримання Жовтневого кладовища. Ілюстративне фото: Суспільне. МиколаївВ мэрии Николаева будут искать ответственного за содержание Жовтневого кладбища. Иллюстративное фото: «Суспильне». Николаев

Кладбище Жовтневого района, расположенное в Николаеве, необходимо привести в порядок. Секретарь Николаевского горсовета Дмитрий Фалько назвал его состояние ужасным. При этом он отметил, что люди считают это кладбище городским, хотя оно не подчиняется городу. В мэрии будут искать, кто ответственен за эту территорию.

Об этом шла речь во время аппаратного совещания в исполкоме горсовета Николаева, пишут «НикВести».

Так называемое кладбище Жовтневого района расположено напротив Центрального городского кладбища Николаева, которое называют Мешковским.

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— Оно не подчиняется нашему коммунальному предприятию (КП «Николаевская ритуальная служба»), но находится на территории города, — пояснил Дмитрий Фалько.

По его словам, на территории кладбища беспорядок.

— Я там недавно был. Там просто все в ужасном состоянии, и полный беспорядок. То есть мы можем выяснить, кто занимается этим кладбищем, и применить к ним какие-то меры, стимулирующие, как говорится? — отметил секретарь горсовета.

Вице-мэру Юрию Андриенко поручили выяснить, у кого на балансе находится кладбище. Мэр Александр Сенкевич отметил, что люди думают, что это городская территория.

— Потому что люди думают, что это тоже городская территория, — сказал Дмитрий Фалько

Также администрации районов отчитались о рейдах на кладбищах. Им поручили проверять уборку мусора раз в два месяца.

Администрация Центрального района сообщила, что в августе обнаружила на Аллее славы небольшие недостатки в содержании могил и территории секторов. На кладбище в микрорайоне Большая Корениха Заводского района необходимо скосить траву и вывезти мусор. Аналогичное замечание относительно покоса травы поступило по поводу Мешковского кладбища в Ингульском районе. Все эти администрации, а также администрация Корабельного района, передали замечания Николаевской ритуальной службе.

Руководитель ритуальной службы Сергей Василега ответил, что некоторые вопросы уже решены.

— У нас, похоже, уже останавливается рост зеленых насаждений, поэтому усилите работу по уборке, — обратился к руководителю КП мэр.

Напомним, на территории Николаева зарегистрировано 16 кладбищ. На их содержание и текущий ремонт на 2026 год в бюджете города предусмотрено 24,3 миллиона гривен.

В мае 2026 года в Николаеве открыли первый колумбарий. На его строительство потратили 2,7 миллиона гривен. Строительство должно было быть завершено к концу 2024 года, но затянулось из-за мобилизации рабочих. Затем сроки перенесли на середину 2025 года.

На Центральном городском кладбище, которое николаевцы называют Мишковским, в почетном секторе нет мест для захоронений. В ритуальной службе предлагают расширить территорию кладбища, перенеся забор.

Кроме того, управление земельных ресурсов разработало проект решения Николаевского горсовета о выделении в постоянное пользование земельного участка для обслуживания кладбища. Речь идет о территории возле Староводопейского кладбища на улице Казарского.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.
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